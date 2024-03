De-kalidad na serbisyong medikal

Isa sa mga ospital na unang takbuhan ng mga mahihirap nating mga kababayan ay ang Philippine General Hospital (PGH) sa Maynila.

Bukod sa ito ay laging bukas ang palad na tumanggap ng mga pasyente anuman ang estado sa buhay, ang PGH ay isa sa pinagpipitaganang ospital sa bansa na may mataas na kalidad ng paghahatid ng serbisyo.

Malawak ang sakop ng serbisyong medikal na hinahatid ng PGH bilang pinakamalaking modernong government tertiary hospital ng bansa.

Sa kasalukuyan ay may 1,100 beds ang PGH at may karagdagang 400 kama para sa mga private room ng mga nagbabayad na pasyente, para sa kabuuang 1,500 na bed capacity. Pero kada taon ay umaabot sa halos 650,000 katao ang tinatanggap ng PGH at marami rito ay mga mahihirap na galing pa sa ibang probinsiya.

Kaya naman karaniwan ng maririnig natin sa mga gustong magpagamot sa PGH na mahirap kumuha ng kama sa mga charity ward kahit kailangan mong magpa-confine na sa ospital.

Ang Department of Health (DOH) na mismo ang nagsabi na lagi na lamang lumalagpas ang PGH sa operational capacity nito. Ibig sabihin ay sobra-sobra na ang mga pasyenteng tinatanggap nito kumpara sa mga pasilidad na mayroon ang ospital.

Maging ang emergency room ng PGH ay kulang na rin ang kapasidad. Sa nakaraang taon, napabalita ang ilang insidente ng pagsisikip ng emergency room ng PGH. Ayon sa namamahala nito, ang emergency room ng PGH ay itinayo para lamang sa 70 pasyente, pero umaabot sa mahigit 200 ang nasa ER.

‘Ika nga ni PGH Director Gerardo Legaspi, para na ring nagpapatakbo ng isang maliit na ospital ang ER ng PGH sa dami ng pasyenteng kailangang gamutin.

Noong panahon ng aking amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaloob siya ng subsidiyang P100 milyon kada buwan sa PGH, sa kondisyong ito ay magagastos nang maayos at magagamit para sa gamot at lab tests ng mga mahihirap na pasyente at pagbili ng mga kagamitang medikal.

Malaki ang naitulong ng pondong ito mula sa Office of the President sa pagpapaganda ng mga pasilidad at serbisyo ng PGH.

Pero sa kabila ‘nyan, kulang pa rin ang pasilidad ng PGH para mabigyan ng kaukulang pansin ang lahat ng nangangailangan ng serbisyo nito.

Kaya naman natutuwa ang inyong Kuya Pulong dahil bago mag-adjourn pansamantala ang Kongreso nitong nakaraang linggo ay naaprubahan na ng mga komite ng Health at ng Appropriations na mataasan ang bed capacity ng PGH sa 2,200 kama mula sa kasalukuyang 1,500.

Nakapaloob sa House Bill 10147 ang panukalang mataasan ang bed capacity ng PGH. Isa ang inyong Kuya Pulong na pangunahing may-akda nito.

Mahalagang hakbang ang pagpasa ng House Committee on Appropriations ng panukalang batas dahil ibig sabihin ay naaprubahan na ng Kamara de Representante ang pondo para rito.

Kasama sa panukalang batas ang pagdadagdag din ng mga doktor, nars at iba pang hospital personnel na kailangan.

Isasama sa badyet ng DOH ang kaukulang pinansyal na suporta para matulungang pondohan ang pagdadagdag ng bed capacity ng PGH.

Umaasa ang inyong Kuya Pulong na maipapasa ng Kamara ang bill at gayundin ng Senado para ito ay maging batas na at marami pa ang mabigyan ng de-kalidad at abot-kayang serbisyo medikal ng PGH, kung saan siyam sa bawat sampung pasyente ay mula sa mahihirap na pamilya.