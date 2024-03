Daniel hindi ligwak sa endorsement

Sobrang close si Daniel Padilla sa pumanaw na young actor na si Andrei Sison.

Nu’ng Linggo ay inalala ni Deej ang biglaang pagkamatay ng bagets dahil sa car accident last year.

Nag-post si Daniel sa kanyang Instagram. Ito ay bilang paggunita sa first death anniversary ng Kapuso teen star .

Pinuri ng mga fan ang actor dahil sa pagmamahal nito sa young actor. Tinuring ito ni DJ na parang tunay na pinsan. Lumaki kasi si Andrei sa piling nina Daniel at Karla Estrada. Ang sister ni Queen Mother na si Ana Marie Lim ang naging stepmother niya.

Samantala, muling pumirma ng panibagong kontrata si Daniel bilang endorser ng isang shawarma fast food brand.

May mga Marisol kasing nagpakalat ng news na tinanggal na raw ang aktor bilang endorser nito matapos kumpirmahin ng KathNiel ang kanilang hiwalayan.

May tsismis na si Kathryn lang daw ang ni-retain at tsinugi na raw ang aktor. Nawala rin kasi ang mga photo ni Deej sa lahat ng official social media page ng nasabing brand.Tanging mga picture na lang ng dating girlfriend nito ang ginagamit.

Maging ang Facebook page cover photo ng brand ay si Kath na lang ang makikita. Pinalit ito sa picture na magkasama ang KathNiel. Kaya naging maugong ang chika noon na ligwak Daniel.

Anyway, binida ngayon ng kampo ni Daniel na tuloy ang pag-endorso niya sa nasabing shawarma brand. (Ogie N. Rodriguez)