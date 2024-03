Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs (DFA) nitong Lunes ang chargé d’affaires ng Chinese Embassy bunsod ng ginawang panggigipit ng China Coast Guard (CCG) sa barko ng Pilipinas na gumagawa ng rotation and resupply (RoRe) mission sa Ayungin Shoal.

Ayon kay DFA spokesperson Ma. Teresita Daza, ipinatawag nila ang Chinese chargé d’affaires upang iparating ng Pilipinas ang “strong protest against the aggressive actions” ng CCG at ng Chinese maritime militia.

Inatasan din aniya ang Philippine Embassy sa Beijing na gumawa ng kahintulad na aksiyon sa Chinese Ministry of Foreign Affairs.

“In these demarches, the Philippines stressed, among others, that China has no right to be in Ayungin Shoal, a low-tide elevation that lies within the Philippines’ exclusive economic zone and continental shelf in accordance with the 1982 UNCLOS and as affirmed by the 2016 Arbitral Award,” paliwanag ni Daza.

“China’s continued interference with the Philippines’ routine and lawful activities in its own exclusive economic zone is unacceptable. It infringes upon the Philippines’ sovereign rights and jurisdiction,” dugtong pa niya.

Muling giniit ng DFA na umalis sa Ayungin Shoal at sa exclusive economic zone ang lahat ng barko ng China sa lalong madaling panahon.

Noong March 23, iniulat ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang dangerous maneuver ng CCG sa mga barko ng Pilipinas. Pinalibutan ng tatlong barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard (PCG).

Ang resupply boat namang Unaizah May 4 (UM4), na sakay rin ang mga sundalong rerelyebo sa BRP Sierra Madre ay binomba naman ng tubig kaya nagtamo ng matinding pinsala.