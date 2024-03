Plano ng Department of Finance (DOF) na patawan ng excise tax ang mga single-use plastic bag.

Sa isang statement, pinaliwanag ng DOF na sakop ng kanilang panukala ang mga single-use plastic bag na hindi recyclable, tulad ng mga ice bag, sando bag o plastic “labo” bag.

Hirit ng ahensiya, P100 per kilo excise tax ang ikakarga sa mga single-use plastic bag, na may 4 percent annual indexation simula sa ikatlong taon ng implementasyon.

Dahil dito, ang presyo ng labo bags ay tataas sa P0.82 kada piraso mula sa P0.47 habang ang sando bag na P0.51 lamang ay magiging P0.91 na bawat isa.

Sa pagtaya ng Finance department, makakalikom ang gobyerno ng P31.52 bilyong revenue mula 2025 hanggang 2028 kung saan ang kikitain ay ilalagak sa solid waste management program ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa bawat munisipalidad.

Hangarin ng DOF na mapigil ang pagkalat ng mga single use plastic sa bansa. Sa ginawang pag-aaral ng World Bank, ang Pilipinas ang ikatlong pinanggagalingan ng ‘mismanaged plastic’ kung saan tinatayang 750,000 tonelada ng plastic ang itina-tapon sa karagatan.

Ang Pilipinas din umano ang pinakamura ang buwis sa plastic sa halagang P0.40 bawat bag, habang sa United Kingdom, pinapatawan ito ng P326 per bag, P12 per bag naman sa Ireland at P1 kada bag sa Denmark.

“It is the government’s duty to raise awareness on the impact of non-recyclable plastics and the irreversible effects of cli-mate change,” paliwanag ni Finance Secretary Ralph Recto.

Nilinaw naman ng ahensiya na hindi niya pinag-iinitan ang mga gumagawa ng single-use plastic dahil nauna nang pinatawan ng buwis ang tobacco, alcohol at mga sasakyan.