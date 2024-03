Businesswoman bumulagta sa tandem

BUMULAGTA ang isang negosyante matapos itong pagbabarilin ng isa sa riding in tandem sa harap ng pag-aari niyang hardware noong Sabado sa Kidapawan City, North Cotabato.

Dead on the spot dahil sa tinamong tatlong tama ng bala sa katawan ang biktimang si Ara Mae Diongson Bayhon, 38 anyos, may-asawa at may ari ng isang hardware at motorshop sa nasabing lungsod.

Sa ulat, nangyari ang insidente sa harap ng Amarra Hardware na pag-aari ng biktima sa kahabaan ng Alim st. Barangay Poblacion bandang alas-onse nang umaga noong Sabado.

Kabababa lang umano ng biktima sa kanyang itim na Toyota Land Cruiser nang lapitan ito ng isa sa mga suspek at pagbabarilin.

Matapos ang pamamaril, mabilis na sumakay ang gunman sa motorsiklo na naghihintay hindi kalayuan at tumakas palayo sa lugar.

Sa ginawang forensic investigation ng mga tauhan ng Kidapawan City Police Office, nagtamo ng tatlong tama ng bala mula sa hindi binanggit na kalibre ng baril ang biktima dahilan ng agaran nitong kamatayan.

Nangangalap na ng mga impormasyon ang pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek gayundin ang motibo sa pananambang.(Edwin Balasa)