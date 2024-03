Nagpahatid ng mensahe si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa maagang paggaling ni Catherine, Princess of Wales (Kate Middleton) na mayroong sakit na cancer.

Sa social media post ng pangulo, sinabi nitong ipagdarasal nito at ng sambayanang Pilipino ang mabilis na paggaling ni Prin-cess Kate.

“The Filipino people have Catherine, the Princess of Wales, in our thoughts and prayers throughout this challenging time,” anang Pangulo.

“We pray for her good health and continued healing, and for the strength of her family during this difficult period,” dagdag pa ng Pangulo.

Matatandaang inianunsiyo sa publiko ni Princess Kate ang kanyang karamdaman nitong nakalipas na Biyernes, March 22, 2024 at sumasaila-lim na ito sa gamutan. (Aileen Taliping)