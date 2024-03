AnaKalusugan provincial chair nangibabaw sa survey 

Nangibabaw si AnaKalusugan partylist provincial chair Ray Roquero sa mga kandidato para sa gobernador ng Antique sa Mayo 12, 2025 mid-term polls.

Ang incumbent naman na si Rep. Antonio Agapito Legarda Jr. na nasa 2nd termino bilang kinatawan ng Antique ay liyamado rin.

Base ito sa resulta ng non-commissioned survey ng Pulso ng

Pilipino tracking poll na isinagawa noong Marso 16 hanggang 18, 2024 ng The Issues at Advocacy Center (The Center) na sumasaklaw sa humigit-kumulang 1,134 respondents sa kabuuan ng probinsya.

Ginamit ng survey ng Pulso ng Pilipino ang Multi-stage, area probability sampling

(MSAP) na karaniwang pamantayan ng lahat ng naitatag na pananaliksik.

Tinanong ng Pulso ng Pilipino pre-poll survey sa Antique ang

1,134 respondents ang tanong na ito: Kung ang halalan sa Mayo 12, 2025 ,sino sa mga kandidato ang iboboto mo.

Kabilang sa pasok listahan ay sina Vice Governor Edgard Denosta, shipping magnate Capt. Vic Fedelicio, at dating Congressman Paolo Javier.

Sa resulta si AnaKalusugan Party List Provincial Chairman Raymundo ‘Ray’ Roquero ay nakakuha ng 663 boto o 58.5% ng 1,134 39 mga respondent.

Pumangalawa si Denosta na may 306 o 27%, pangatlo si Javier na may 138 boto o 12.2% at pang-apat si Fedelicio na may 27 2.4%.

Sa vice gubernatorial race ay si Sangguniang Panlalawigan at vlogger Carmela Dimamay ang nanguna sa iba pang mga karibal na nakakuha ng 480 boto o 42.3%.

Pumangalawa naman ang miyembro ng Panlalawigan na si Dr. Mayelle Plameras na may 375 o 33.1%.