Tukod sa Blowbagets

Dahil nga mahaba-habang bakasyon (at inuman) ang natatanaw ng karamihan sa ating mga parekoy at marekoy buhat sa darating na Huwebes Santo hanggang sa Linggo ng pagkabuhay, minarapat kong ilaan ang pagkakataong ito para sa magbigay ng mga tips na sa aking tingin ay makakatulong sa mga maitatalagang magmaneho sa malayuang ruta.

Kadalasan na lamang na kapag sa Norte ang destinasyon, ang mga taga-Maynila ay halos sabay-sabay na umaakyat sa Baguio City bilang lugar na pinakamaaayos ang klima pagdating ng tag-araw kaya naman, ang normal na apat hanggang 5 oras na biyahe ay nagiging anim o pito at pag minalas-minalas pa ay inaabot pa ng mga siyam-siyam.

Sa mga ganitong pagkakataon, dapat na ang sasakyan at ang magmamaneho ay parehong handa sa mga hindi inaasahang situwasyon kaya napakamahalagang pareho silang nasa maayos na kondisyon bago pa man umalis sa mga pagmumulan.

Ayon sa mga eksperto, ang pinakapraktikal at ligtas na haba nang walang tigil na pagmamaneho ng isang drayber ay tatlong oras pero dahil nga posibleng mas matagal pa rito ang biyahe paakyat ng Baguio, magbibigay ako ng ilang tip sa mga first time magdadrive paakyat.

Dahil nga moderno na ang ating panahon at nakikita na natin ang situwasyon ng trapiko sa rutang ating tatahakin, narito ang ilang mga praktikal na tips para maiwasan ang stress habang nasa manibela.

1. Bago pa lamang umalis sa pangggagalingan, tingnan ang ruta via Google maps o Waze at sa resulta ibase ang pag-alis.

2. Pagpasok ng expressway, muling tingnan ang rutang dadaanan kung ang situwasyon ng trapiko o haba ng biyahe ay mas umiksi o mas tumagal. Kung mas tumagal huwag nang magmatulin.

3. Kung nasa kalagitnaan na ng biyahe at lalong sumama ang kondisyon ng trapiko sa lugar na pupuntahan, magandang maghanap na lamang muna ng puwedeng hintuan dahil sa ganitong bagay, bukod sa makakapagpahinga ang drayber, marirelax din ang makina ng sasakyan at mas mapaghahandaan nito ang usad pagong na trapiko na susuungin.

4. Habang nasa hintuan, sipatin din ang mga mahahalagang aspeto ng sasakyan na katulad ng kahulugan ng BLOWBAGETS upang matiyak na handa ito sa pagsabak sa matinding trapiko.

5. Pakakatandaan na ang pakay ninyo ay magbakasyon at magrelax kung kaya’t dapat na iwaksi na muna ang pagmamadali lalo na nga kung hindi naman maganda ang situwasyon ng trapiko sa dadaanan.

6. Sa mga ganitong pagkakataon, praktikal na magtipid tayo kaya kung may sapat din namang panahon para maghanda, magbaon ng ready-to-eat foods upang maiwasang gumastos ng malaki sa hihintuan. Masarap at hindi makalat ang mga pagkaing gaya ng adodo, prito at tinapay na may mga palaman.

7. Alamin din kung may kasamang madalas umihi dahil malaking aspeto ito ng isang maayos na paglalakbay ng isang grupo.