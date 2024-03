Team Japeth, Mark hanep sa indakan

Nayanig ang University of St. La Salle Gym sa Bacolod sa inaabangang Dance Showdown ng Team Japeth at Team Mark bago ang 32nd PBA All-Star Game 2024 nitong Linggo, March 24.

Pagkatapos ng player introductions, naka-maskara pang pumasok ang Team Japeth ni Japeth Aguilar, inumpisahan ang palabas sa intro ng Careless Whisper ni George Michael.

Bentang-benta sa fans ang indak nina Terrence Romeo, Stanley Pringle, RR Pogoy, Jamie Malonzo, Paul Lee, Maverick Ahanmisi, Chris Newsome.

Kuwelang kuwela rin sina Calvin Abueva at June Mar Fajardo sa Team Mark ni Mark Barroca, kasama sina James Yap, Robert Bolick, Jason Perkins.

May buwelta pa ang Team Mark, kasunod ng unang sayaw ay may props nang makukulay na masskara at kapa.

Nahulog sa basket ang three ball ni Justin Bacnis ng Tiebreaker Times at nanalo ang Team yellow sa Shooting Stars competition.

Binuhat ni Bacnis, secretary ng PBA Press Corps, ang Team Yellow na kinabibilangan nina Bacolod City Councilor Al Victor Espino, Denise Tan ng TV 5 at fan Christoffer Elaija Octavio, 13, ng Bacolod.

Pumangalawa ang Team Red nina Bacolod Councilor Taddu Sayson, Belle Gregorio, Reuben Terrado ng Spin.ph at fan Chauncey Caras, 15, ng Bacolod City, sa tiyempong 55.2 seconds.

Pangatlo ang defending champion Team Blue nina Sen. Bong Go, courtside reporter Apple David, Jonas Terrado ng Inquirer at fan Vincent Astorga.

(Vladi Eduarte)