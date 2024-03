Sino raw itong mambabatas ang nakaladkad sa isyu ng pagpupuslit ng troso at mga kahoy sa kanilang lalawigan?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, may pinsan daw ang mambabatas na mayor ng isang munisipalidad ng malayong lugar sa Luzon na nagtangka na magbiyahe ng mga troso at mga kahoy na narra at acacia patu­ngo sa Calabarzon.

Naharang daw ito sa checkpoint ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at army. Nagpalusot pa raw si mayor na hindi niya awtorisado ang pagbiyahe ng troso at kahoy mula sa city hall gayung ang contractor na may-ari ng truck ay pinsan niya.

Ibinalik daw sa provincial office ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang mga nasakoteng troso at kahoy makalipas ang ilang araw.

Ang ipinagtataka ng marami, nawala ang isang trak na punong puno ng kahoy. Suspetsa ng mga Marites, nagpasaklolo itong si mayor sa kanyang pinsan na mambabatas na petmalu ang werpa.

Hindi pa malaman kung sa beach resort ng mambabatas ibiniyahe ang mga kahoy o sa pinsan nitong hindi kalayuan ang property sa resort.

Pintahan n’yo na. Ang lalaking mambabatas na nakaladkad sa pagpuslit ng troso at mga kahoy ay may magarang bahay habang itong si mayor ay puwedeng i-relate sa Holy Week.