Savi Davison tigasin para sa PVLPC

Tahimik pero mapanganib si Savannah ’Savi’ Davison sa presensya sa court na nagpasigla sa pag-akyat sa ibabaw ng dating nanghihinang PLDT Home Fibr sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference eliminations.

Ipinagpatuloy niya husay sa opensiba para pamunuan ang perpektong linggo ng High Speed Hitters sa average na 21.0 points sa dalawang laro upang itulak ang three-way share sa liderato sa 5-1 win-loss record, katabla ang finalists sa nakaraang komperensyang defending champion Creamline at Choco Mucho.

Sa dominasyon at kahusayan, iginawad sa 5-foot-10 Fil-Canadian outside hitter ang una niyang PVL Press Corps Player of the Week para sa March 19-23 sa umuunlad na propesyonal na liga na inoorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Paputok ng 21 puntos at kumayod pa sa floor defense sa 16 na mahusay na receives Davison upang dungisan ang dating walang talong Choco Mucho, 25-20, 25-15, 23-25, 11-25, 15 -13, noong Martes sa FilOil EcoOil Center sa San Juan.

Sa duelo kay reigning MVP Sisi Rondina, tiniyak ni Davison na hindi masasayang ang 10 araw na paghahanda para pamunuan ang sama-samang pagsisikap ng High Speed Hitters at makatulong din ang playmaking ni Kim Fajardo para tapusin ang limang sunod na panalo ng Flying Titans.

“We’ve worked really hard to get here. Although this game had its ups and downs, we pushed through and that’s the most important (thing). I’m very happy about that,” suma ni Davison, na may 18 kills at 3 blocks pa.

“I think we just have to concentrate on them as a whole. Everyone on that team is a hard worker. They’re very talented. think we were blessed with the 10 days to really prepare for this much and I think it really paid off — studying this team,” aniya pa.

Wagi si Davison sa lingguhang parangal laban kina teammate Fajardo, Rondina, Eya Laure ng Chery Tiggo, Graze Bombita ng Galeries Tower, Creamline star Tots Carlos, at Cignal setter Gel Cayuna. (Lito Oredo)