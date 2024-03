Ruffa, Sunshine, Vina, Karla may exciting secret project

Matagal nang magkakaibigan sina Ruffa Gutierrez, Sunshine Cruz, Vina Morales, at Karla Estrada.

Proven and tested ang friendship nilang apat. Lampas na nga sa 30 years ang matatag nilang pagkakaibigan.

At noong Sabado nga ay sabay-sabay nilang flinex sa kanilang social media accounts na may nasaya silang shoot/pictorial.

Sey ni Sunshine, “Awesome day/shoot with these beautiful ladies. Love you all! #soon #april.”

Sabi naman ni Vina, “The best day with you today @sunshinecruz718 @karlaestrada1121 @iloveruffag Love you momshies! SOON THIS APRIL! #photoshoot Missing.”

Si Karla naman, puro “Soon this April. Thank you,” lang ang sinabi kahit sa Instagram story niya.

Si Ruffa, panay naman ang comment sa mga post nina Sunshine, Vina, Karla.

Sabi niya kay Karla, “Love it.”

Komento niya sa post ni Sunshine, “Super fun day!!! Love you ladies!!”

“Grabeeee ang bilis nyo nag-post… love you!!” naman ang sey niya kay Vina.

Siyempre, ang daming na-excite. Para saan daw ba ang shoot/pictorial na iyon ng apat na magkakaibigan?

Sey pa ng iba, at least sobrang best of friends ang apat at exciting na magkakasama-sama silang apat sa isang project, ha!

Pero ano nga ba ang exciting secret project nila na sa April pa malalaman?

“Naku, bawal. Ayokong magbayad ng penalty, so I’m not saying anything. Maghintay ka na lang ng April. Hahaha!” tsika naman sa amin ni Ruffa.

Nakakaloka nga si Ruffa dahil kahit off the record ay wala talaga siyang sinabi sa amin.

Siyempre ayaw niyang magmulta kaya ‘my lips are sealed’ ang drama niya, ha!

Naku, lalo tuloy kaming na-curios at excited malaman kung ano nga ba ang project nilang apat, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)