Regine Velasquez pinu-push maging National Artist for Music

Nag-trending nitong Linggo si Regine Velasquez- Alcasid sa X at iba pang social media platforms dahil sa panawagan ng mga fan niyang gawin na siyang National Artist for Music.

Sabi nga ng mga faney, netizens:

“Her name has long been synonymous with excellence, longevity and impactful influence.Her greatness and glorious achievements for 37 years afforded her titles befitting of her stature — ASIA’S SONGBIRD and QUEEN OF THE PHILIPPINE MUSIC INDUSTRY!”

“A resounding YES! NATIONAL ARTIST REGINE VELASQUEZ.”

“With a career spanning over three decades, Regine Velasquez-Alcasid has showcased her exceptional vocal ability. Her influence extends beyond borders and timelines. Above all else, she’s been using her platform to champion social causes. An icon. Our National Artist for Music!”

“She’s one of a kind; she’s not Asia’s Songbird for nothing. International artists recognize what a great performer and artist she is. Please give her the National Artist recognition! Regine deserves it!”

Ilan lang ‘yan sa mga komento at post na mababasa sa online world. Masigasig ang fans na muling buhayin ang panawagan ng Pinoy music lovers na igawad na kay Regine ang karangalan bilang Pambansang Alagad ng Sining sa larangan ng Musika.

May netizens din na nag-repost ng social media post ng National Artist for Music na si Ryan Cayabyab noong April 23, 2018. Sa nasabing post, nagpasalamat si Mr. C sa Asia’s Songbird dahil sa pagbibigay buhay nito sa Original Pilipino Music.

“In behalf of our many Filipino songwriters, thank you Regine for breathing life to our songs. Thank you for creating magic and painting varied hues and emotions to songs that we have written. Personally, I wish to thank you for singing many of my songs, and bringing the following to heights that I never dreamed it would achieve.”

Grabe ‘yung effort ng fans ng misis ni Ogie Alcasid, pati ang kumpletong listahan ng lahat ng awards ni Regine ay naka-post sa X, patunay na walang katulad, hindi mapapantayan at hindi matatawaran ang talento ng Asia’s Songbird.

Pero iba naman ang saloobin ni Regine bilang pagturing sa kanya na Reyna ng OPM.

Sa madamdaming acceptance speech nga niya sa katatapos lang na Billboard Philippines’ Women in Music, sinabi niyang tanggap niya kung sabihan man siyang laos or hindi na sikat. Balewala raw sa kanya iyon. Willing daw siya mag-give way sa mga magagaling na baguhang singer para mag-shine rin sila.

Nagbiro pa si Regine na parang wala naman daw siyang maiiwang legacy ‘pag nawala na siya sa limelight. Siyempre hindi pumayag ang mga tao sa nasabing event. Nagsigawan sila at sinagot si Regine na, “Meron, marami!”

Para sa netizens, “Regine Velasquez gave birth to a generation of singers and how she generously supported them. Inspirasyon siya ng lahat ng batang singers. ‘Yan ay Legacy ng isang Songbird.”

Standing ovation nga ang binigay ng crowd kay Regine matapos ang kanyang special performance at acceptance speech sa nasabing event, ha!

Sana nga mapansin na ang pag-iingay ng netizens sa social media para igawad na kay Regine ang highest honor ng isang artist sa bansa.

‘Yun na!