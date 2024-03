Nagkaisa ang iba’t-ibang grupo ng transportasyon upang ipakita ang kanilang panawagan sa gobyerno sa usapan sa transportasyon kung saan sila ay magsasagawa ng rally bukas ng umaga, Marso 25, 2024 sa Quezon City.

Ang malalaking grupo ng binubuo ng libo-libong miembro gaya ng Pasang Masda, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP), Association of Taxi Operators of Metro Manila (ATOMM), Inland Haulers and Truckers Association (INHTA) at National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Associations of the Philippines (NACTODAP) kung saan makikiisa din ang Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP), at Motorcycle Rights Organization (MRO) ay magtitipon bukas sa University Hotel (UP Hostel) sa ganap na ala-9 ng umaga.

Ayon sa mga ito, gagawin nila ito upang madinig ang kanilang boses na tila hindi pinapansin ng gobyerno, “we are unequivocally against the LTFRB’s recent move to flood our Metro Manila streets with more motorcycle taxis. ” madiing pahayag ni Jun De Leon, tumatayong spokeperson ng coalisyon.

“Napakalaki na po ng epekto ng MC Taxis sa aming hanapbuhay.

Hindi po kami tutol sa MC taxis ngunit sana pag-aralan muna ang tamang bilang na hindi papatay sa aming hanapbuhay.

Kailangan po namin ng aksyon mula sa LTFRB na magbibigay proteksyon sa aming mga driver at operator, at hindi yung lalo pang magpapahirap sa amin,” pahayag ni Ariel Lim, na isa sa coalition spokeperson.

Dinagdag din ni Obet Martin, Pasang Masda na, “labis na maapektuhan ang hanapbuhay ng aming mga miyembro. Maisip sana ng LTFRB na liban pa sa PUVMP, dagdag na naming pasakit ito sa aming mga hanay.”

Umaasa ang grupo na sila ay madidinig ng gobyerno lalo ng Presidente Bongbong Marcos Jr.