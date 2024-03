NASUNGKIT ng Cebuana beauty queen na si Maria Gigante ang korona ng ikalawang Universal Woman pageant na ginanap sa Phnom Penh, Cambodia noong Biyernes nang gabi.

Bukod sa nakuhang titulo, nakamit rin ni Gigante ang Social Media Award.

Samantala, mga runner-up naman sina: Lisandra Chirinos ng Venezuela bilang first runner-up; Elisa Mysyshyne ng France ang second runner-up; Brianna Mai ng Cambodia ang ikatlong runner-up; at si Tavera Pena Chabelli ng Dominican Republic ang ikaapat na runner-up

Napabilib ni Gigante ang mga hurado sa kanyang husay sa pagsagot sa top 5 question and answer na kung saan tinanong siya ng, “What does a Universal Woman mean to you?”

Aniya, “To me, Universal Woman means the future. I learned from working with this organization that I want to live in a world that is filled with respect and collaboration. One that encourages us to step into our differences instead of ignoring them. And learn to harness them in order to affect positive social change. I want to be in this organization because I feel that I am not alone. I am one in an army of women who are ready and willing to make a difference. To support a world that is not only sustainable, but that stands for economic progress, and positive, inclusive, social impact. If you are here tonight, welcome to the new era of beauty.”

Kinoronahan si Gigante ni Universal Woman 2023 Valentina Sanchez ng Venezuela.

Matatandaan na itinalaga si Gigante bilang Universal Woman Philippines 2024 noong Enero.

Dati siyang sumali sa Miss World Philippines pageant noong 2022 kung saan natanggap niya ang Miss Non-Fungible Beauty special award.

Inuwi rin niya ang Best in Creative Editorial Fashion Photo kasama si Cassandra Bermeo Chan.

Ayon sa opisyal na website nito, ang Universal Woman pageant “is a platform that champions the unique brilliance and beauty of women making a positive impact in the world today.”

Tinatanggap din ng pageant ang mga delegado na may edad 25 hanggang 45 na walang mga paghihigpit sa taas, timbang, at marital status. (Vince Pagaduan)