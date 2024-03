Hinimok ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga debotong Katoliko na magnilay-nilay ngayong Semana Santa at huwag kalimutan ang diwa ng okasyon sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng kabaitan at pagiging hindi makasarili lalo na sa mga kapuspalad.

Ayon sa pangulo, ang Semana Santa ay paggunita sa pagmamahal, kamatayan at muling pagkabuhay ni HesuKristo, at panahon ng pagninilay-nilay ng maraming debotong Katoliko.

“In this solemn occasion, let us not only seek to unravel the mysteries of our faith, but also to illuminate the path for others through acts of kindness and selflessness,” anang pangulo.

Sinabi ng presidente na panalangin niyang tanggapin nawa ng bawat isa nang may pagpapakumbaba ang mga pagkukulang, dahil sa pamamagitan nito lamang mararanasan ang kabanalan.

Hinimok ng pangulo ang mga mananampalataya na palaging ipasa-Diyos ang mga mithiin at mga panga­ngailangan.

“I pray that we may humbly accept our authentic selves as imperfect beings, for it is by becoming truly human that we can experience the divine,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)