Paul Lee tanggap olats kay Calvin Oftana

Pati si defending champion Paul Lee ng Magnolia Chicken Timplados, natuwa nang agawan siya ng korona ni TNT gunner Calvin Oftana sa palabok na Guards/Wings 3-Point Shootout ng 32nd PBA All-Star Weekend 2024 sa Bacolod.

Sabado ng hapon, pinagliyab ni Oftana ang basket ng University of St. La Salle Gym nang umiskor ng 25 sa finale para sikwatin ang titulo at P30,000 prize.

Tinalo ni Oftana sa finals sina Lee (20 points) at Chris Newsome (15) ng Meralco.

Last shooter sa preliminary round si Oftana, umiskor ng 22 para samahan sa final shootout sina Lee (26) at Newsome (28).

Huli ring bumato ang tubong Dumaguete, Negros Oriental na cager sa final.

Pasok ang pangalawa sa kanyang 3-ball – mas malayo sa three-point line – at nang pumasok ang tatlo sa limang bola sa pang-apat na rack, tsini-cheer na siya ng mga nakalaban.

Nang mahulog ang huling bola niya sa fifth at final rack, tinakbo na siya nina Lee at Newsome para i-congratulate.

“Siguro dahil nauna sila sa akin (na tumira) kaya may advantage ako na mag-focus pa,” anang Tropang Giga sniper sa mas kalmadong puslo. “Pero nothing against them, those guys are shooters. Shooter shoots, ganu’n talaga ‘yun. Sa championship round, siguro nag-init lang.”

(Vladi Eduarte)