Gumastos ang gobyerno ng mahigit P7 bilyon para sa mga benepisyaryo ng senior high school voucher program (SHS-VP) na hindi naman nangangailangan o ‘yong tinatawag na non-poor beneficiaries.

Ito ang isa sa mga nasilip ni Senador Sherwin Gatchalian sa isang pagdinig ng Senado hinggil sa pagpapatupad ng Republic Act No. 8545 o Expanded Go­vernment Assistance to Students and Teachers in Private Education (E-GASTPE) Act.

Sa ilalim ng SHS-VP, nakakatanggap ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng voucher ang mga kuwa­lipikadong mag-aaral ng SHS mula sa mga kalahok na pribadong paaralan at mga non-Department of Education (DepEd) schools.

Sa pagsusuri ng tanggapan ni Gatchalian, lumalabas na noong school year 2021-2022, P7.21 bilyon o 53% ng P13.69 bilyong pondong nakalaan sa SHS-VP ang napunta sa mga non-poor learner. Para sa school year 2019-2020 naman, P7.30 bilyon o 39% ng P18.76 bilyong pondong nakalaan sa SHS-VP ang napunta sa mga estudyanteng hindi naman mahihirap.

Gamit ang datos ng Annual Poverty Indicators Survey 2020 at 2022, binigyang diin ni Gatchalian na noong school year 2021-2022, 70% ng mga benepisyaryo ng SHS-VP ang nagmula sa mga non-poor households. Noong school year 2019-2020 naman, 64% ng mga benepisyaryo ng SHS-VP ang nagmula sa mga non-poor household.

“Para sa akin, nasayang ‘yong pondo. Mahalagang itama natin ito agad at suriin natin ito nang maigi sa budget hearing. Kailangang tiyakin nating napupunta ang bawat sentimo sa mga nangangailangang mag-aaral at sa maayos na pagpapatakbo ng mga programa at proyekto. Pero batay sa datos na nakikita natin, hindi maayos ang pagpapatakbo ng programa,” ani Gatcha­lian.

