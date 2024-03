Nahawa kay Piolo: Kyle Echarri mahilig magpatakam, palaging hubad

Ang sarap na impluwensiya talaga ni Piolo Pascual kay Kyle Echarri!

Imagine, kung ang ibang beteranong artista siguro, baka hinikayat na ang mga batang aktor na mang-babae, uminom ng alak, rumampa sa mga bar, pero si Piolo, talagang sa pagpapaganda ng katawan niya ini-encourage si Kyle!

Aba, gym buddy na nga ang dalawa, at halos araw-araw yata sa taping nila ay nagta-topless sila para ipakitang physically fit sila!

Like sa latest post ni Kyle, ang abs naman ang winu-work out nila. Kung ano-anong posisyon nga ang makikita mo na ginagawa nila. May nakahiga, nakadapa, nakatagilid.

“Routine. Routine. Routine!” simpleng caption ni Kyle.

Kaya sabi nga ng mga kapwa nila aktor, pati na mga faney:

“Abs for days!”

“But seriously, loving the routine! Wishing one for myself din.”

“Pahinging disiplina.”

“The cuts go crazy!”

“Haaayyyy sana all may drive & disiplina. Good job Kyle. Glad you are surrounded with people who keeps you focused on the goal.”

“Finally Kyle got Piolo as exercise buddy. Papa P and Papi what a nice scenes!”

“The discipline though. Keep up the good work, Kyle!”

“Never sleep on abs.”

Pero, sa mga ganiyang eksena, hindi talaga maiiwasan na may mga daot pa rin, o mga pang-asar.

Imagine, habang todo pagpapapawis, pagbabawas ng taba sina Kyle, Piolo, hayun si Mylene Dizon ang todo lafang naman sa tabi nila, ha!

“Yung habang gusto mo mag-discipline kaso my fren kang anlakas mag-temp hahaha.”

“’Yung si Mylene Dizon na kumakain ng carbs niyo. hahaha! Galing.”

“Panalo si @missmylenedizon.”

Well, kaaliw. (Dondon Sermino)