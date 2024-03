Muntik mapraning sa shooting: Kokoy de Santos todo lamas sa mga boobey

Lokang-loka ako sa mga ginawa nina Kokoy de Santos, Miggy Jimenez, Sue Prado, Elora Españo, at sa utos ni Direk Jun Lana!

Sa kaso ni Kokoy, maloloka ka nga na paulit-ulit na nilamutak, nilamas niya ang mga boobey ng dalawang mahusay na aktres, ha! Imagine, may eksena talaga na parang ginawang bola ni Kokoy ang mga boobey ng dalawang aktres.

Yes, sa pelikulang ‘Your Mother’s Son’ nga ay talagang tumodo na rin si Kokoy sa paggawa ng matitinding eksena, na bukod nga sa adik siya, mahilig pa siya sa sex.

Pero, hindi ba siya nagdawalang isip na tanggapin ang pelikula?

“Masyado akong na-excite noong malaman ko na makakatrabaho ko si Direk Jun. Wala talaga akong pag-aalinlang na gawin ito. Sabi ko, tiwala ako rito, kasi pamilya talaga kami sa set.

“Parang naglalaro lang talaga kami sa set. Hahahaha!

“Sobrang saya lang talaga, na habang ginagawa namin ito, para akong nasa alapaap. Parang literal na na-high talaga ako sa drugs.

“Siyempre ang saya rin, kasi kung hindi dahil sa pelikulang ito, hindi ako makakarating sa Taiwan, eh. First time kong maka-attend ng international film festival. At hindi basta-basta film festival, dahil malaking film festival. Eh, first time ko rin sa Taiwan.

“First time kong mapanood ang movie sa Taiwan. Kabado talaga ako. Eh, may pa-question and answer pa doon. Hindi ko alam kung saan ako magpo-focus, eh.

“Eh, nagpunta pa si Miss Uge (Eugene Domingo) sa Taiwan para mag-support.

“Pero, after ko ngang mapanood ang movie, happy ako na naging parte ako ng pelikulang ito. Habang buhay ko na itong dadalhin.

“Artistang-artista ako sa Taiwan!” sabi ni Kokoy.

Pero, inamin ni Kokoy na sa shooting ng ‘Your Mother’s Son’ at may mga moment na para na rin siyang napapraning.

“Napi-feel ko kasi na… kailangan ko na yatang bumitaw, kasi masyado ko na nararamdaman na ganun. Kailangan kong mag-pagpag. Buti na lang kasama ko si Miggy sa kuwarto, kaya nawawala rin ‘yung karakter ko.

“Ang hirap kasi na may dinadala ka na ganun, ang bigat-bigat, tapos wala kang kasama. Mabuti na lang nandiyan din agad si Direk Jun, na ginagabayan ako.

“Kasi minsan, naapektuhan na talaga ako. Feeling ko nababaliw na ako! Hahaha!” sabi ni Kokoy.

Anyway, aliw nga si Kokoy dahil sa pelikula ay siya ang may malaking talong, ha! Si Miggy kasi ay dyutay sa movie.

Siyanga pala, abangan ang ‘Enlighten: The IdeaFirst Film Festival simula sa April 12, na gaganapin sa Gateway Cineplex 18.

Bongga nga ito, dahil ang pelikulang ‘Your Mother’s Son’ ang opening film nila, at sold out agad ang mga tiket, ha!

Sa April 13 naman ay mapapanood ang ‘Anino Sa Likod Ng Buwan’ at ‘Mahal Kita Beksman’, ‘Untrue’, ‘Dementia’, ‘Ang Manananggal Sa Unit 23B’, ‘Big Night’, ‘Ang Dalawang Mrs. Reyes’.

Sa April 14 ay palabas naman ang ‘Sleepless’, ‘Distance’, ‘I America’, ‘Gameboys The Movie’, ‘Mr. And Mrs. Cruz’, ‘About Us But Not About Us’, ‘Die Beautiful’.

At siyempre, malamang na dumalo ang lahat ng mga bidang artista sa mga nabanggit na pelikula, kaya bonggang-bongga ito, ha!

By the way, sampung taon na nga ang The IdeaFirst Company, at mas lalo nga silang nagiging agresibo sa paggawa ng mga makabuluhan, at kakaibang pelikula.

Bongga! (Dondon Sermino)