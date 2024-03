Moira nag-cry dahil sa misis ni Matteo Guidicelli

Bigla akong na-guilty nang napaiyak si Moira nang sabihin ko sa kanya paboritong OPM song ni Sarah Geronimo ang kanta niyang ‘Tagpuan’.

Sa blue carpet event kasi ng Billboard Philippines’ Women in Music Awards last Friday ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang mga honorees.

Unang tinanong ko ang Popstar Royalty kung ano ang paborito niyang kanta na pinasikat ng ibang lokal Pinay artist?

Top of mind at walang kagatol-gatol na sinagot ito ni Sarah, na ang super favorite raw niya ay kanta ni Moira at para patunayan na gusto niya ito, kumanta ng ilang linya ng ‘Tagpuan’.

Kinuwento ko ito kay Moira na halos kasunod lang rumampa ng misis ni Matteo Guidicelli sa blue carpet.

Dahil doon, biglang napaluha ang Hitmaker honoree ng Billboard Philippines.

“Huwag mo naman muna ako paiyakin kuya, hindi pa ako nakakapasok sa venue,” sagot ni Moira sa akin, na tila natatakot baka masira ang makeup niya.

Sobrang flattered daw siya sa sinabi na iyon ng isa sa mga iniidolo niyang singer.

Dagdag pa ng singer-songwriter, “Sarah is my idol. Naalala ko pa noong bata ako, ‘pag dumadalaw ako sa bahay ng lola ko sa Barretto, Olongapo, kakanta ako sa videoke at palaging kinakanta ko ay ang ‘Forever is Not Enough’, first hit song niya.

“Malaking honor sa akin ‘yung sinabi niyang ‘yon.”

Samantala, sa nasabi ring event ay nalaman ng publiko na isa pala si Pilita Corrales sa mga unang nakakita ng potential ni Moira sa pagkanta.

Naniwala raw agad ang Icon honoree (si Pilita) sa kakaibang istilo at husay ng batang mang-aawit.

Isa raw ito sa nagpalakas ng loob ni Moira noong nagsisimula pa lamang siya sa music industry.

Nagkasama ang dalawa sa isang concert at doon sinabi ni Pilita na balang araw ay maraming fans ang hahanga sa talent ni Moira.

Kaya nga after tanggapin ni Jackie Lou Blanco ang award ng nanay niyang si Pilita, pagbaba niya ng stage ay hinabol-habol siya ni Moira para yakapin at i-congratulate na rin sa karangalang ipinagkaloob sa Asia’s Queen of Song.

Hindi nga agad napansin ni Jackie na sinundan pala siya ni Moira. Hanggang makaupo siya ay hindi niya napuna ang singer-songwriter.

Napansin lang ni Jackie si Moira nang ituro ni Rikki Mae Davao sa ina na nasa likod nila ang singer. Super sorry at thank you nga ang anak ni Pilita kay Moira sa pagtanaw nito ng utang na loob sa kanilang Mamita.

Sobrang humble ni Moira kaya patuloy ang pagdating sa kanya ng blessings

Congrats Moira! (Ogie N. Rodriguez)