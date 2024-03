Mark Alvarez, Prime Factor humarurot

NAGSAYA ang mga liyamadista sa pagkakapanalo ni Prime Factor sa 2024 Philracom Rating Based Handicapping System noong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Sinunggaban niya agad ang trangko paglabas pa lang aparato, pero nakadikit si Daily Burn habang nasa tersero si Eye In The Sky.

Binuliglig pa rin ni Daily Burn sa unahan pa-far turn si Prime Factor na sinakyan ni class A rider Mark Angelo Alvarez.

Pero hindi nagpatinag si Prime Factor, pagdating ng huling kurbada unti-unti ng iniiwanan ang makulit na si Daily Burn at sa rektahan ay nakaungos na ang winning horse na may limang kabayo ang agwat.

Tinawid ni Prime Factor ang meta na pitong kabayo ang lamang sa pumangalawang si Eye In The Sky, tersero si Big Battle habang pang-apat si Uncle Vhines.

May tiyempong 1:24.6 minuto sa 1,400-meter race ang winning horse na nagbigay ng P11K added prize sa may ari na si Felizardo Sevilla.

Tumanggap din ang breeder ng nanalong kabayo ng P4,500, may P1K at P500 ang second at third placers, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)