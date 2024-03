PASOK na ang Filipino drag queen na si Marina Summers sa finale ng “RuPaul’s Drag Race: UK vs the World” Season 2.

Sa ikapitong episode na ipinalabas noong Sabado (Manila time), naatasan ang limang natitirang drag queen na magkasama sa isang comedy roast na pinamagatang ‘Michelle and Graham Haters Wedding Roast.’

Habang nakakuha si Marina ng mga positibong komento, sina Tia Kofi at Hannah Conda ang hinirang bilang waging mga reyna ng episode.

“In the roast, when you had the timing, you had us. And then when it kind of fell off or you felt the joke is not landing, then you would lose it but I enjoyed it, and I loved your energy,” saad ni Michelle Visage.

“What I really liked was when things didn’t land, you knew we would laugh at you doing your little kind of runway thing. I love that it was so shameless,” dagdag naman ni Graham Norton.

“There was confidence there. You know, there were times when you faltered but, you know, if you were to get a second chance, I could tell that you would nail it,” wika naman ni RuPaul.

Nagkaroon ng lip sync battle sina Tia at Hannah sa “Euphoria” ni Loreen kung saan nakuha na ng huli ang kanyang badge.

Pinili ni Hannah si Scarlet Envy para magpaalam na sa kompetisyon. Bukod kay Tia at Hanna, pasok na rin si Marina at La Grande Dame sa finals sa susunod na linggo.

Si Marina ang kauna-unahang drag queen mula sa prangkisa ng Pilipinas na lumahok sa isang internasyonal na edisyon ng hit reality competition. Siya ay runner-up kay Precious Paula Nicole sa “Drag Race Philippines” Season 1 na ipinalabas noong 2022.

Ang “Drag Race Philippines” ay na-renew para sa ikatlong season kasama ang Thai at French franchise. (Vince Pagaduan)