Malabon City, Baguio City LGU lalong palalakasin koleksiyon sa buwis

Nakipagpulong si Malabon City Administrator Dr. Alexander T. Rosete kay Baguio City Administrator Engineer Bonifacio dela Peña upang talakayin ang mga pinakamahusay na gawi ng dalawang lungsod sa pagpapabuti ng koleksyon ng mga local sourced revenues (LSR) para sa mas mahusay na paghahatid ng serbisyo sa kanilang mga residente sa ginanap na “Resource Generation & Locally Sourced Revenues Target Setting” noong Lunes hanggang Miyerkules, Marso 18 hanggang 20.

Naganap ang target setting sa Baguio kung saan ang mga administrator at department heads ng mga lungsod ay nagpapalitan ng magagandang ideya at mga mahuhusay na kagawian ng kanilang mga pamahalaang lungsod sa lokal na pamamahala lalo na sa pamamahala sa pananalapi.

Ayon sa Department of Finance, ang mga LSR ay mga koleksyon ng mga local government units mula sa iba’t ibang buwis tulad ng Real Property Tax, Tax on Businesses, Other Taxes, Regulatory Fees, Service/ User Charges, at Mga Resibo mula sa Economic Enterprises.

Ang mga LSR ay ginagamit ng mga pamahalaang lungsod bilang pondo para sa iba’t ibang proyekto at serbisyong panlipunan para sa kanilang mga residente.

Kasunod ng kanilang mga talakayan, si Dr. Rosete at ang Pamahalaang Lungsod ng Malabon ay nakabuo ng mga panukala at proyekto upang palakasin ang locally sourced revenue generation na magtitiyak din ng mga dekalidad na serbisyo at programa para matulungan ang mga residente.

Kabilang sa mga panukalang ito ay ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad o “upgrade” sa mga gusali kabilang ang Dental Center, Ospital ng Malabon Laboratory, Poultry Dressing Plant, Drinking Water Analysis Laboratory, Slaughterhouse, Ophthalmology services, at mga billboard for business advertisment, at iba pa.

Napag-usapan din nila ang pagpapabuti sa ilang proyekto ng pamahalaang tulad ng mga barangay health center ng lungsod, mga update sa mga ordinansa (kabilang ang Comprehensive Land Use Plan and Zoning Ordinance, Local Investment and Incentive Code, at revision of Revenue Code), drainage master plan, local transport route plan.

Tinukoy din nila ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagbuo ng mga proyekto tulad ng pagkakaroon ng mga sapat na lupain upang maitatag ang mga pasilidad, at isang pasilidad ng wastewater treatment para sa Poultry Dressing Plant at Slaughterhouse sa lungsod.

Pinasalamatan ni Dr. Rosete ang administrator ng Baguio City sa pagtanggap sa kanila at sa pagbabahagi ng mga ideya na makakatulong sa kanila sa pagbibigay ng de-kalidad na serbisyo para sa mga Malabueño.

“Baguio was recently hailed the Richest Area Outside Metro Manila. Just like Baguio, we’d like Malabon to be everyone’s city and preferred destination of choice for history, heritage, food, arts and culture,” sabi niya.

“Explore and experience Malabon, where tradition flows with innovation. Mabuhay ang Baguio City at Malabon City!” dagdag pa ng city administrator.