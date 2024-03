Ikinumpara ni Deputy Speaker at Quezon Province Rep. David “Jayjay” Suarez sa pang-aagaaw sa mahihirap ang naging desisyon ni Sen. Imee Marcos na ilipat ang P13 bilyong pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) noong 2023.

Sa briefing ng House Committees on Public Accounts at Social Services kaugnay ng privilege speech ni 4Ps Partylist Rep. JC Abalos, kinumpirma ni Suarez kay DSWD Sec. Rex Gatchalian ang naging realignment ng pondo ng 4Ps noong 2023.

“Lumabas ‘yung House version natin, maintained intact ‘yung pera ng 4Ps. Now I don’t know what happened in the Senate, why all of a sudden P13 billion was slashed. At dahil sa P13 billion natanggal, mayroon 843,000 Filipino families, which is around 4 million poor Filipinos, ang hindi nakatanggap dahil sa budget cut,” ani ni Suarez sa briefing.

“Ayun ang malungkot. Ngayon hindi ko alam kung paano natin ilalarawan ang isang sitwasyon na ninakawan natin ang isang mahirap. Kasi kalimitan, ang mga mayaman ang ninanakawan. Kaso lang hindi dapat ninanakawan ang mahihirap. Kasi wala na nga silang pera.”

“Tatanggalan pa natin sila ng dapat nila matanggap. Sa palagay ko, hindi kaya ng sikmura ko yan,” dagdag pa nito.

Sinabi ni Gatchalian na ang 4Ps ay hindi lamang isang programa ng ahensya kundi nakabatay ito sa isang batas—ang 4Ps law.

Iginiit ni Suarez ang kahalagahan ng programa sa mga mahihirap na pamilya upang maiahon ang mga ito mula sa kahirapan.

“Dapat ‘yung matatanggap nila buwan-buwan, natatanggap nila. Yung assistance na dapat matanggap nila, natatanggap nila. Kasi oras na may pagkakataon na mayroong puwang o may gap doon sa buwan na hindi nila natanggap, pwedeng lumala yung level ng kahirapan nila,” tanong ni Suarez na sinagot naman ni Gatchalian ng “yes.”

“Kaya nga hindi ko po masikmura yun ang nangyari na bakit natin ninakawan ng pondo ‘yung mga mahihirap,” giit ni Suarez.

Matatandaan na nag-privilege speech si Abalos sa plenaryo ng Kamara upang kuwestyunin ang ginawang paglipat ng pondo para sa 4Ps sa ibang programa ng DSWD.