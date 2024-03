IKINATUWA ng mga taga-Las Piñas ang ikalawang diagnostic center na ipinatayo ng pamahalaang lungsod upang magbigay ng libreng serbisyo para sa kanilang kalusugan.

Kasama ni Mayor Imelda T. Aguilar sina Vice-Mayor April Aguilar, City Health Committee head Councilor Peewee Aguilar, City Health Office Officer-in-Charge (OIC) Dr. Juliana Gonzalez at mga department head nang pasinayaan ang Las Piñas City Diagnostic Center-2 sa Barangay Daniel Fajardo noong Marso 14.

Ayon kay Mayor Aguilar, kabilang sa libreng serbisyo ang basic blood chemistry examination sa blood sugar, cholesterol profile, blood urea nitrogen, creatinine, blood uric acid, liver function test gaya ng SGPT at SGOT at complete blood count with platelet count at urinalysis.

Magbibigay din aniya ang pasilidad ng libreng chest x-ray at 12-lead Electrocardiogram para sa mga kuwalipikadong residente sa lungsod para hindi na sila gumastos sa kailangan nilang mga lab test mula sa mga pribadong pasilidad.

Samantala, sinabi ni Vice Mayor April Aguilar na ginawang molecular laboratory ang gusali ng Las Piñas City Diagnostic Center-2 upang umasiste sa pagsusuri ng COVID-19 infection bilang bahagi ng Prevent-Detect-Isolate-Treat-Reintegrate (PDITR) strategy noong panahon ng pandemya.

Ipinaliwanag niya na kontrolado na ang COVID-19 infection nang makita ng pamahalaang lungsod ang pasilidad noong 2022 kaya mas angkop itong gawin bilang diagnostic center.

Noong Agosto 2023 nang pasinayaan nina Mayor Mel at Vice Mayor April ang unang Las Piñas City Diagnostic Center sa bisinidad ng city hall. Ang karagdagang diagnostic center ay bahagi ng kanilang programang ‘Tuloy ang Tapat at Progresibong Serbisyo’ para siguruhin ang kalusugan at kapakanan ng mga Las Piñero.