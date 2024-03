Kilig sa SnoRene: Maris Racal pinaiyak ng mga maton, barako

Overwhelmed si Maris Racal sa suporta ng mga boylet sa tandem nila ni Anthony Jennings.

Pinost nga niya sa kanyang Instagram ang reaction video ng mga boylet, na mga mukhang maton, at may mga tattoo pa, ha! Pero, kitang-kita ang kilig, na may kasama pang hampasan dahil sa eksena nina Maris at Anthony.

Ang eksena nga kasi ay niyayaya ni Anthony (Snoop) si Maris (Irene) na kumain sa karinderya. Eh, ang daming hirit ni Maris, na bakit siya kailangang yayain kumain.

At ‘yun nga, sinabi ni Anthony na bet niya na magkasama sila at sabay kumain. At doon nga super kilig ang mga faney.

“Kalalakihan!” chika ni Maris na may kasamang emoji na umiiyak.

“Happy to see your live reactions. Hope you keep on watching ‘Can’t Buy Me Love’!” sabi pa ni Maris.

Oh, di ba? Ang mga barako na nga ang kinikilig sa tandem ng SnoRene o MaThon.

At bongga dahil pati mga Kapuso star ay todo react din sa SnoRene!

“Kilig super!” sabi ni Jo Berry, ang bida sa ‘Lilet Matias: Attorney-At-Law’.

Si Jak Roberto ay puro emoji na tawang-tawa ang komento.

Anyway, heto pa ang chika ng mga faney:

“SnoRene ang lakas nyu magpakilig.”

“’Yung ‘hindi ka dalawa’ will forever be funny to me.”

“Ganyan din kaya reaction ko. Actually mas malala pa jan, ewan ko ba sa inyo sobrang kilig naman kasi.”

“Hahaha! My gosh aliw ako sa reactions nila! Hahahaha! Ang cute! Ang saya!”

“Thank you po sa pag-notice ng reaction video namin.”

“Iba talaga ‘pag mga lalaki na ang kiligin ei ayiiiieeee sabay hampas.”

“Nang dahil sa SnoRene pati kaming mga lalaki kinikilig na rin.”

“Maraming love teams na babae lang tinatamaan, pero iba kapag pati lalaki kinilig, rare lang yan! Kudos @anthonyjenningss @mariesteller sana may mag-produce ng pelikula sa tandem nyo.”

“It was posted just an hour ago, pero grabe ‘yung post engagement oh. Buhay na buhay ‘yung comment section. This goes to show na kailangan niyo na talagang panindigan ‘yung kilig namin sa inyo #Snorene.”

Anyway, habang sinusulat ito, kulang-kulang dalawang libo na ang komento sa post na ‘yon ni Maris, at halos 100,000 na ang like, ha!

Iba rin talaga ang MaThon, SnoRene, di ba? Na kahit hindi naman sila ang mga bida, pero sila talaga ang inaabangan ng mga faney.

Kaloka! (Dondon Sermino)