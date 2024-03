Kelot butas ang bungo sa tandem

NASAWI ang isang 29-anyos na lalaki matapos itong barilin sa ulo ng dalawang hindi pa nakikilalang suspek sa Tondo, Maynila noong Sabado.

Namatay noon din ang biktimang si Joemari Yumo, residente sa Stall 2 Rawis st.Tondo dahil sa mga tama ng mga bala sa ulo.

Ayon kay PSSG Arvy Macarasig ,ng Manila Police District -homicide section, sapol sa CCTV camera ang paglalakad sa lugar ng limang lalaki, kabilang ang dalawang suspek, bandang alas 3:30 nang madaling araw.

Agad bumunot ng baril ang suspek na naka-jacket, pulang t-shirt at pulang sumbrero at sunud-sunod na binaril ang biktima sa ulo. Pinutukan din ito ng isa pang suspek na naka-pula ring t-shirt at maong na shorts.

Kaswal lang na lumakad ang mga suspek palayo sa lugar. Iniimbestigahan na ang insidente. (Juliet de Loza-Cudia)