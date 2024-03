Joshua Bongon, PATTS kumampay

Sa pamumuno ni Joshua Bongon, nilublob ng PATTS College of Aeronautics ang Philippine Merchant Marine School, 68-59, sa 30th NCRAA men’s basketball elims Linggo sa PATTS gymnasium sa Parañaque.

Kinumpleto niya ang bangis sa likod ng 23 points, 3 assists, tig-2 rebounds at steals sa halos 32 minutong laro para kay coach Lensy Aranzaso.

Nakasabwatan ni Bongon si Aldrich Lopez na may 12 markers para umunlad ang kanilang kampo sa 2-3 (win-loss) karta. Nagdagdag pa sina Sec Butao at Marjun Wahing ng 11 at 10 para tuldukan ng PATTS ang tatlong sunod na ragasa ng PMMS (3-3).

Wagi rin ang EAC-Cavite kontra Lyceum of the Philippines University-Laguna, 77-50, sa pagtimon ni Joaquin Octavo na umiskor ng 15 puntos at kumalawit ng 11 rebs.

Sumampa ang kampo ni coach Aldrin Morante sa 3-3, samantalang wala pa ring panalo ang LPU-L sa pitong asgnatura sa liga. (Lito Oredo)