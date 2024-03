Janine Gutierrez class pagpapa-sexy

Grabe ang kaseksihan ni Janine Gutierrez sa latest posting niya sa social media.

Marami nga ang nagulat dahil may pasilip si Janine sa ‘pisngi’ ng kanyang right ‘bumper’.

Pero kahit nga magpa-sexy si Janine ay very class pa rin ang kanyang dating, ha!

Komento nga ng isang fans, “The way you dress and carry yourself with confident is truly admirable.”

Actually, kahit naman sa mga pictorial ni Janine para sa Bench Body, ang sexy niya pero hindi bastusin ang dating.

Marami nga ang hanga sa kagandahan, kaseksihan ni Janine.

Siyanga pala, naiinip na ang fans ni Janine at gusto na siyang mapanood sa isang primetime project ng ABS-CBN Studios.

Isang follower nga ni Janine ang nagkomento sa post niya, na sana ay may bagong serye na siya.

Sumagot naman si Janine ng “Soon.”

Ang alam din namin ay may ilang inaayos lang para sa new Kapamilya serye niya under Dreamscape Entertainment at very soon ay magte-taping na si Janine.

Bongga! (Jun Lalin)