Ivana Alawi nakaka-high blood ang alindog

Ang sarap ng mga pinakitang lafang ni Ivana Alawi!

Nasa bakasyon nga si Ivana ngayon, at bonggang-bongga ang ganap sa kanya, na kumain sa tabi ng dagat.

Sino ba ang hindi matatakam, kung mga pagkain na tulad ng malalaking lobsters, suwahe/hipon, mga isda, iba’t ibang klaseng mga sea shells, at mga prutas na tulad ng saging, buko, ang nasa harap mo.

Ganiyan nga ang ganap sa buhay ni Ivana ngayon, at talagang mapapa-sana all ka na lang, dahil maiinggit ka talaga, at gugustuhin mo talagang makikain sa kanya, ha!

Pero, kahit super sarap ng mga lafang sa harap ni Ivana, kinabog pa rin ng alindog niya ang mga `yon.

Eh kasi nga, lantad na lantad na naman ang kanyang mga boobey, kurba ng katawan, ha! Halos kapiranggot na nga lang ang suot ni Ivana, kaya naman nataranta ang lahat.

Kaya heto nga ang chika ng mga kaibigan, faney niya:

“Nakakaakit ‘yung mga food, pero mas kaakit-akit ka.”

“Ang ganda ng ate ko!” sey ni Mona Alawi.

“Wow!” hirit ni Nicole Cordoves.

“Ang sexy mo!”

“Pasabog na naman!”

“Ang hot and gorgeous.”

“Ang sarap mo Ivana.”

At siyempre, ang daming nagsasabi na sobrang nakakataas ng dugo ang mga pagkain sa harap ni Ivana, pero mas nakaka-high blood daw talaga ang alindog ng sexy actress, ha!

Aba, saan ka naman nakakita, na nakikita mo pa lang ang kaseksihan ni Ivana, nag-iinit na ang pakiramdam mo, at tumataas na ang dugo mo, ha!

Eh ang pagkain, kailangan mo munang tikman bago ka ma-highblood. Si Ivana, tingin pa lang, lalagnatin ka na.

Kaloka! (Dondon Sermino)