Pinangunahan ni Hans Sy, ang chairman ng executive committee ng SM Prime Holdings, ang isang pagtitipon para sa mga may Down Syndrome.

Sa pamamagitan ng pagsama sa isang miyembro ng down syndrome community sa “Happy Walk para sa Down Syndrome” sa SMX Convention Center Manila ngayong taon upang ipakita ang labis na suporta at pagmamahal sa mga ito.

Ang “Happy Walk para sa Down Syndrome” ay ang taunang pagdiriwang na inorganisa ng Down Syndrome Association of the Philippines, kasama ang SM Cares, ang corporate social responsibility arm ng SM Supermalls.

Ipinagdiriwang ng okasyong ito ang mga kakaya­han ng mga indibiduwal na may down syndrome. (Issa Santiago)