Grand Maestro GM Rogelio ‘Joey’ Antonio Jr.

Nmayagpag ang Philippine Society of Mechanical Engineer sa Group A para mag-overall champion sa 30-team tournament nitong January-Marso 22 sa Lichess Platform.

Sa 52 puntos sa five rounds, panalo sila laban sa IIEE Singapore (49 pts.) at IIEE Saudi (46). Kasama sa top 5 na may tig-16 pts. ang Institute of Electronic Engineers of the Philippines at IIEE Metro Central.

Nangunguna si Efraim Echanova ng IIEE Saudi sa indibidwal na katayuan via tie break kasama ang parehong may 16 pts. na si PSME Harrison Maamo.

Ang IIEE United Arabs Emirates ang wagi sa Group B (37) at nasa top 5 ang IIEE Southern Laguna, IIEE Quezon, IIEE Ormoc at IIEE Iloilo.

Ang IIEE Metro East ang nanguna sa Group C na sinundan ng IIEE Central Luzon, Philippine Institute of Civil Engineer, IIEE Caraga at IIEE Southern Luzon.

Ginanap ang face to face chess tournament Mar. 24 sa Koten sa Pasay kung saan nanguna si International Master Efren Bagamasbad para sa Philippine Institute of Chemical Engineers na ginabayan nina Grandmasters Eugene Torre at inyong lingkod Rogelio ‘Joey’ Antonio Jr.

Naging panauhing pandangal sina Shimmer & Shield Car Coating president/CEO Jeff Bugayong at Pambansang Business Mentor Reymond Delos Reyes.

Sa 22-team bowling, nangingibabaw ang PICE sa 2569 pinfalls. Kasunod ang apat na mga koponan ng Institute of Integrated Electrical Engineer.

Ang PICE Cavite Chapter ay binubuo nina Julian Carbonel Jr., Rodel Tungala, Art San Jose at Mon Miranda.

Segunda ang IIEE Qatar Team 2 nina Ernie Jacinto, Pat Carabeo, Carlito Tandoc at Nestor Sanchez. Tersera ang IIEE Metro East Team 2 nina Andy Sta. Ana, Rammel Martin, Phil Dailo at Joel Guevarra. Pang-apat ang IIEE SQC Team 1 nina Pat Taronas, Joey Santiago, Nilo Abril at Levi Alejo.

Ang iba pang individial winners ay sina Jhie Rocabo ng Philippine Society of Sanitary Engineer (high game female) Wheng De Guzman ng PICE (high series female) at Jun Bismonte ng IIEE (high eeries male IIEE Jun Bismonte).

Sa shooting, champion ang IIEE team nina Sonny Banaag, Francis Sumague, Benson Alam, Reneboy Lachica at Marvin Valmonte. Individual champ si Francis Suamague at ikalawa si Jeffrey Arcalas na parehong mula sa IIEE.

***

Tagumpay na idinaos noong Sabado ang GM Rosendo Balinas Jr. Open rapid chess tournament at coach NM Gerald Ferriol sa 3rd floor ng Robinsons Galleria, Ortigas, Edsa, Quezon City.

Ito ay sinuportahan ng pamilya Balinas, Ferriol, Bugayong, Delos Reyes, Dr. Ariel Potot, Atty. Juman Paa, Atty. Rodolfo Enrique Rivera, Atty. Nikki De Vega, Travis Vincent Chua, Jessie Villasin, Martin Gaticales, IIEE national past president Engr. Allan Anthony Alvarez, Idim Diy Bakery, Nova Welness Store, Starshots Coffee, Biyaherong Arbiter, Woman Fide Master Kathryn Ann Cruz-Hardegen, Jennifer Cruz, AIM Mark John Centillo at ng Robinsons Galleria.

Inorganisa ito nina Bayanihan Chess club co-founding chairman Dr. Joe Balinas at Engr. Antonio Balinas.r.