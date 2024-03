Gown ni Sarah Geronimo nilait

Hindi nagustuhan ng ibang netizen ang gown ni Sarah Geronimo sa naganap na Women in Music Awards ng Billboard Philippines na ginanap sa Samsung Hall sa SM Aura sa BGC, Taguig City noong Friday night.

Si Sarah kasi ang Woman of the Year awardee kaya ang daming nag-abang sa kanya na lumakad sa blue carpet ng nasabing award show.

Hindi naman nabigo ang mga fans at entertainment media na nag-abang sa kanya sa blue carpet area dahil rumampa nga si Sarah kasama ang mister na si Matteo Guidicelli.

As expected, inabangan din ng netizens ang blue carpet walk at look ni Sarah na ang suot niya ay likha ni Rajo Laurel na platinum hand crushed taffeta ensemble.

As expected, viral ang blue carpet photos ni Sarah pero may ilang hindi nagustuhan ang suot niya na ikinumpara pa sa isang lukot na papel at gamit na tissue.

Sey ng isang Popster (tawag sa fans ni Sarah), “’Wag masyadong magalaw, nakshie, mapupunit ‘yang gamit na tissueng pinasuot sa’yo.”

Komento pa ng isang dismayadong Popster, “Sarah G looks stunning, but that gown? Honestly, I don’t like it… Who dressed her? Huhuhu… I think magbibihis pa naman sya for her performance?”

May Popster naman na nagtanggol kay Sarah, “Kahit ano’ng chaka ng gown kapag #SarahGeronimo nagsuot, ang ganda tingnan.”

Nagsalita na rin si Rajo sa mga namba-bash sa kanyang gown. Reply niya sa isang comment sa kanyang Instagram post, “What Small Laude says, no bashing. However, I have learned you can never please everyone and that one can only do their best and give your best intentions.”

Well, sabi nga, “beauty is subjective,” maaaring ang maganda para sa iyo ay hindi maganda para sa iba.

Sabi naman ng editor naming si Jun Lalin, nagandahan siya sa gown na gawa ni Rajo for Sarah.

‘Yun na! (Byx Almacen)