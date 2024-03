OPISYAL nang itinalaga ang golden retriever na si Booster bilang ‘ambassadog’ ng Ateneo de Naga University sa Bicol.

‘Wag isnabin dahil may sarili ring ID si Booster tulad ng isinusuot ng mga opisyal, guro, mga empleyado at estudyante ng ADNU kapag nasa loob ng campus.

Sa isang post sa Facebook ng Ateneo Student Ambassadors (ASA), opisyal na idineklara ang golden retriever na si Booster bilang miyembro ng pamunuan ng unibersidad.

“Booster, the Ambassadog, finally got his Ateneo ID!” deklara pa ng ASA .

Dahil dito kung kaya’t naging instant superstar sa campus ang fur baby na parang nakakaintindi naman sa pagiging center of attention niya sa unibersidad lalo sa hanay ng mga estudyante.

Napaka-among fur baby ni Booster na madalas makitang kasama ng mga estudyante o security guard na namamasyal sa campus..

Minsan naman ay nakikita lang si Booster na nagpapahinga at nagmamasid habang nakapuwesto sa mga hagdan ng unibersidad.

Sinabi ng school org na layon ng pagkakahirang kay Booster bilang ambassadog ang ipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga ng ADNU sa mga hayop.

“Join our ambassadog, Booster, as he embarks on an enchanted journey in Ateneo! Experience the joy of learning in an environment, where every visitor, two-legged or four, is embraced with warmth and tail-wagging enthusiasm,” dagdag nito.

Bumuhos naman ang positibong komento para kay Booster.

“Pogi naman ng ambassadog na yan.”

“Ampogiii booster”

“cutieeee”

“Booster pogii”

“Our ambassadog”