Geezel Tsunashima  ikinahig Ateneo

PINUTOL ng Ateneo de Manila University ang kambal na olats sa likod ng angas ni Geezel ‘Zel’ Tsunashima kontra University of the Philippines, 25-14, 25-20, 25-15, sa 86th UAAP 2024 women’s volleyball tournament 2nd round elims Linggo ng hapon sa Big Dome sa Quezon City.

Humarabas si Tsunashima ng 16 points mula sa 13 attacks at 3 blocks upang dominahin ng Blue Eagles ang Lady Maroons sa taong ito makaraang lusutan din sa five-set 1st round elims noong February 28.

Maagang nagparamdam ng lakas ang ADMU nang tukain agad ang unang dalawang set patungo sa pag-sweep sa State U.

Sumampa rin ang Loyola Heights-based squad sa panglimang puwesto sa angat ng baraha sa 3-6 (win-loss) samantalang sinalya ang biktima sa pangwalo o kulelat sa 1-8.

Bumakas kay Tsunashima sina Sophia Buena at Lyann De Guzman ng 10, 9 na puntos, ayon sa pagkakasunod, at buhayin pa ang paghahabol ng kampo sa Final Four.

“I’m so happy! These past two weeks were so challenging; we played four times, but most importantly, our performance remained at the same level. In all these matches, the players played very well,” litanya ni Ateneo coach Sergio Veloso.

Walong puntos naman ang kinana ni Stephanie Bustrillo para sa mga balibolista ng Diliman para mameligrong makahabol pa sa next round.

“I’m very happy sa performance ng team and hopefully sa susunod na games namin mas maging aggressive pa kami and i-embrace pa namin yung system ni Coach Sergio, and hopefully makuha talaga namin yung Final Four,“ sey naman ni team skipper Roma Mae Doromal, na bumira ng 13 receptions at 8 digs.

(Elech Dawa)