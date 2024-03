Eumir marcial dinemolis sa round 4 si Thoedsak sinam

Pinasaya ni 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist at 2024 Paris Games-bound Eumir Felix Marcial ang mga kababayan, pamilya at mga tagasuporta nang i-knockout si Thoedsak Sinam ng Thailand sa “Home Coming” 8-rounder bout Sabado ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila.

Tinapos niya ang bakbakan sa 1:33 ng fourth round nang hindi na makatayo sa bilang ni referee Danrex Tapdasan ang dayuhang beterano na pinagtatamaan sa mukha’t katawan ng 28-anyos na boksingero mula sa Zamboanga City.

Pinahaba ni Marcial ang winning streak sa lima na may tatlong KO at wala pang olats sa super-middleweight sa okasyon dinaluhan ng mga dating kampeon sa mundong sina Marlon Tapales at Jerwin Ancajas, sumisikat na si champion Carl Jammes Martin, Tokyo Olympics silver medalist Nesthy Petecio at mga opisyal ng sports ;

Philippine Olympic Committee president at Tagaytay Mayor Abraham ‘Bambol’ Tolentino, Sen. Francis Tolentino, World Boxing Council president Mauricio Sulaiman ng Mexico, Philippine Sports Commission chairman Richard Bachmann, MP Promotions president Sean Gibbons, Viva Promotions head Brendan Gibbons, Sanman Promotions CEO Jim Claude Manangquil, mga kinatawan ng Chooks-to-Go at iba pa.

Huling laban ni Marcial sa professional ito para paghandaan ang 33rd Summer Olympic Games 2024 sa July sa Paris.

Pinakiramdaman muna ng Pinoy fighter ang katunggali sa first-round sa mga pasundot-sundot na kaliwa, na maging sa sumunod na round ay pilit pa ring hinahanap ng four-time Southeast Asian Games gold medalist ang kahinaan ni Sinam sa pagbanat rin niya sa bodega.

Binitawan ni Marcial ang malulutong na kumbinasyon sa third round, kung saan makailang beses pinatamaan sa katawan at mukha ang Thai na malimit ring gumaganti ng atake. May mga pagkakataong nakakatama rin ang bisita paminsan-minsan kahit matibay ang depensa ni Marcial.

Sa round 4 pinanay niiya malulutong na jabs na may mga kasunod pang kaliwang hook, at mga kanang uppercut sa katawan. Natiyempuhan siya ng 19th Asian Games silver medalist sa magkakahiwalay na mga kumbinasyon para sa matinding banat at kinabagsak ni Sinam. (Gerard Arce)