Determinado ang Kamara de Represen­tantes na isulong ang pagtatagumpay ng panukalang pag-amiyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos lumabas ang resulta ng survey ng Tangere kung saan 52% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng suporta sa pag-amiyenda sa Konstitusyon.

“We are determined to sustain this momentum and collaborate with all parties involved to realize the constitutional amendments that will pave the way for a more prosperous, just, and equitable future for the Philippines,” sabi ni Romualdez.

Ayon kay Romualdez ang resulta ng survey ay pagpapakita ng pagbabago ng sentimyento ng publiko at pagpapa­kita na ikinokonsidera ng mga ito ang merito ng pangangailangan na baguhin ang Konstitusyon.

“The approval for amending the Constitution, while slight, is nonetheless significant. It represents an evol­ving perspective among Filipinos, recognizing the potential benefits and the necessity of updating our nation’s charter to meet current and future challenges,” sabi ni Romualdez.

“As Speaker, the positive feedback and gro­wing support from our constituents fortify my conviction in the vital mission to refine and enhance our constitutional framework. It propels us to advance our legislative responsibilities with increased dedication and resolve,” dagdag pa ng lider ng Kamara.

Inaprubahan na ng Kamara de Represen­tantes sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of Both Houses 7 bago nag-adjourn ang sesyon ng Kongreso noong Marso 20. (Billy Begas)