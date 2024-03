Tahasang sinabi ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers na sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte nakapasok sa Auxiliary Corps ng Philippine Coast Guard (PCG) ang mga Chinese.

“‘Yon ang information that was relayed to us,” wika ni Barbers nang matanong sa DZBB interview kung sa Duterte admin nakapasok ang mga Chinese sa PCG na posibleng nag-eespiya lamang.

Ayon sa kongresista, nakakuha rin siya ng larawan ng mga Chinese na pinasok sa PCG, ilan ay may mga matataas na ranggo pa.

“May mga ranggo. Ipapakita ko iyan kapag nagkaroon tayo ng hearing,” ani Barbers.

Ang mga espiyang ito umano ang posibleng dahilan kung bakit nahaharang ng Chinese Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

“May nakarating sa ating information na kapag may resupply mission sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre eh nagugulat sila, sinasalubong sila ng mga Chinese Coast Guard. Ang aking paniwala riyan, maaari sigurong nakakuha sila ng information ahead of time o naabisuhan sila na may parating na supply mission kaya hinaharang tayo palagi,” paglalahad ni Barbers.

Aniya, dapat din mahubaran ng maskara ang mga tauhan ng PCG na nasa likod ng pagpasok ng 36 na Chinese national sa Auxiliary Corps nito.

Sabi ni Barbers, mahalagang makilala ang mga “makabagong makapili” na kumakampi sa kalaban kaysa sa mga kapwa Pilipino.

“Noong panahon ng Hapon sa Pilipinas, me­ron tayong mga Makapili. Ngayon, meron na rin umano tayong mga maka­bagong Makapili na nagsisilbi sa interes ng China sa ating bansa. Panahon na para imbestigahan at kilalanin ang umano’y mga walang konsensya at taksil sa bayan na mga ito,” ani Barbers.

Sa pagtatanong ni Barbers sa deliberasyon ng House Committee on Transportation noong nakaraang linggo, sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan na 36 Chinese national ang inalis na sa listahan ng auxiliary corps nito.

“Sa mahigit na tatlong taon na sila ay nakapaloob sa PCG, malamang ay may mga kasama itong espiyang Chinese military at ina­lam na nila lahat ang mga estratehiya, missions and objectives, communications gadgets at duties and functions ng lahat ng opisyal ng PCG, at iba pa. Kung iisipin, grabe ang nagawang kawalanghiyaan sa PCG at dapat panagutin sa batas kung bakit nila pinayagan ito,” sabi pa ni Barbers sa pagdinig ng naturang komite. (Billy Begas)