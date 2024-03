Kinastigo ni House Deputy Minority leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) dahil tila inuupuan lamang nila ang reklamo sa mga tinayong resort at istraktura sa Masungi Georeserve sa Tanay, Rizal.

Ayon kay Rep. Castro, minsan pang napatunayan na walang silbi ang Protected Areas Management Board (PAMB) dahil matapos matuklasan ang mga resort sa Chocolate Hills sa Bohol, naglulutangan naman ngayon ang mga istraktura na itinayo sa Masungi Georeserve.

“Dapat talagang i-monitor ang lahat ng mga protected areas sa buong bansa. Hindi uubra ang ginagawa ng Protected Areas Management Board dito at maging sa Bohol at sa iba pang lugar na basta na lang pinapayagan ang mga hindi sustenableng gawain sa mga protektadong lugar,” diin ng lady solon.

“Hindi rin puwede na inuupuan lang ng DENR ang mga reklamo laban sa mga ito. May order man ng pagtigil ay ‘di naman ipinapatupad. Kaya marapat talaga na imbes­tigahan na ito ng Kongreso sa lalong madaling panahon, bago mahuli ang lahat,” giit ni Castro.

Aniya, dapat paim­bestigahan din ng Kamara de Representantes ang mga tinayong resort at istraktura sa Masungi tulad ng ikinasang imbestigasyon sa Chocolate Hills resort.

“While it is good that a hearing on the issue of the Captain’s Peak Resort was constructed in the area of Chocolate Hills, we are asking the House leadership to also call for a hearin­g on House Resolutions 867 and 1598,” diin ni Castro.