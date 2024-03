Kinalampag ng isang alkalde ang mga ahensiya ng gobyerno na imbestigahan ang mga sako na puno ng patay na manok sa lote ng Leyte Poultry Development Corporation (LPDC) sa barangay Naghalin sa Kananga, Leyte.

Ayon kay Palompon, Leyte Mayor Ramon Oñate, dapat siyasatin ni DENR 8 Director Lormelyn Claudio, at ng Department of Agriculture, Department of Health at ng Bureau of Animal Industries ang naturang report na ginawang tambakan ng patay na manok ang nasabing lote.

Binanggit ni Oñate ang drone shots na in-upload sa social media kung saan makikita ang backhoe at mga heavy equipment na binabaon sa malaking hukay ang mga sako na posibleng naglalaman ng patay na manok.

Si Oñate, na ang pamilya ay nagmamay-ari ng DBSN poultry farm sa Palompon, ay nagpahayag din ng pagkabahala sa pagkamatay ng maraming manok sa Kananga poultry. Malaking panganib umano sa kalikasan at kalusugan ng mga residente ang mga nilibing na manok malapit sa ilog.

Ang LPDC poultry ay 400 metro lang umano ang layo sa mga eskuwelahan, simbahan at ilang kabahayan.

Hiling ng alkalde, dapat gumawa ng ‘proactive response’ ang gobyerno upang mapangalagaan ang poultry industry at mga mamamayan ng Leyte.