INI-livestream ng brain-chip startup ni Elon Musk na Neuralink ang una nitong pasyente na tinaniman ng isang chip na makikitang naglalaro ng online chess gamit ang kanyang isip.

Kinilala ang tinaniman ng chip na si Noland Arbaugh, 29 anyos, na naparalisa sa ibaba ng balikat matapos ang isang diving accident.

Ikinuwento niya ang tungkol sa paglalaro ng chess at sa videogame na “Civilization” gayundin sa pagkuha ng Japanese at French lessons sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang computer screen cursor gamit ang kanyang utak.

“It’s crazy, it really is. It’s so cool,” sabi ni Arbaugh, na nagbiro ng pagkakaroon ng telepathy na nagpasalamat sa Neuralink startup ni Elon Musk.

Nakatanggap siya ng isang implant mula sa kumpanya noong Enero na kung saan maaari niyang kontrolin ang isang computer mouse gamit ang kanyang isip.

“The surgery was super easy,” saad ni Arbaugh sa video na naka-stream sa platform ng social media X ng Musk, na tumutukoy sa pamamaraan ng implant.

“I literally was released from the hospital a day later. I have no cognitive impairments,” dagdag nito.

“I had basically given up playing that game,” ani Arbaugh na tumutukoy sa larong Civilization VI.

Sinabi ni Kip Ludwig, dating direktor ng programa para sa neural engineering sa US National Institutes of Health, na ang ipinakita ng Neuralink ay hindi isang “breakthrough”.

“It is still in the very early days post-implantation, and there is a lot of learning on both the Neuralink side and the subject’s side to maximize the amount of information for control that can be achieved,” dagdag pa niya.

Gayunpaman, sinabi ni Ludwig na ito ay isang positibong pag-unlad para sa pasyente na nagawa nilang makipag-interface sa isang computer sa paraang hindi nila ginagawa bago ang implant.

Matatandaan na noong nakaraang buwan lang nang maibalitang nakakita ng mga problema sa pag-iingat ng rekord at mga kontrol sa kalidad para sa mga eksperimento sa hayop sa Neuralink ni Elon Musk ang Food and Drug Administration ng US.

Sa ngayon, hindi pa tumutugon ang Neuralink sa mga tanong tungkol sa inspeksyon ng FDA. (Vince Pagaduan)