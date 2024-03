BIFF nalagasan: Training officer dedo sa engkuwentro

BUMULAGTA ang isang opisyal ng teroristang grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) matapos makasagupa ng grupo nito ang tropa ng pamahalaan sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur noong Biyernes.

Kinilala ni Army Brig. Gen. Jose Vladimir Caraga, commander ng 1st Brigade Combat Team, ang napatay na opisyal na si Abu Halil, training officer ng BIFF na pinamumunuan ni Ustadz Kagi Karialan.

Ayon kay Caraga, bandang alas 2:30 nang madaling araw ng magbakbakan ang dalawang grupo sa Sitio Binakuyan, Barangay Lower Salbu, Datu Saudi Ampatuan.

Sa ulat, nagpapatrulya sa lugar ang mga sundalo dahil sa sumbong ng mga residente tungkol sa presensya ng armadong grupo na paikot-ikot sa nasabing barangay hanggang magpang-abot ang mga ito.

Tumagal ng halos 20 minuto ang palitan ng putok ng mga ito hanggang umatras ang mga terorista. Nakita ang bangkay ni Halil sa clearing operation katabi ang isang M16 rifle.

Si Halil ay kapatid ni Khadafi Abdulatif, ang chief of staff ng BIFF Kagu Karialan faction.

“I commend the 1st Combat Brigade for the successful operation, but I reiterate my call for the extremists to consider returning to the mainstream so you will not suffer the fate of Halil,” saad naman ni Major General Alex Rillera,commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army at commander din ng Joint Task Force Central.

(Edwin Balasa)