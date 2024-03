Ayuda para sa mga mag-aasin

Ang Semana Santa ay panahon ng pagninilay sa mga bagay-bagay. At higit sa lahat, ginugunita rin sa panahong ito ang pagkamatay at ang pagkabuhay na muli o resurrection ng Panginoong Hesukristo.

Sa mga panahong ito rin, inaalala natin ang kalbaryo ni Hesus, ang pagpapakasakit at pagsasakripisyo.

Ang ating topic ngayon ay naaangkop dahil tungkol ito sa kalbaryo at sana ang muling pagkabuhay o pagbalik sigla ng mga asinan.

Ang pag-uusapan natin ay kung paano binabalak maiibsan ng ating pamahalaan at Kongreso ang kalbaryo ng isang mahalagang sector—ang industriya ng asin.

Tatalakayin din natin ang resureksyon ng industriyang ito na matagal nang nalugmok matapos mapabayaan at tinamaan ng mga nakakagambalang uso o disruptive trend dito sa atin at maging sa ibang bansa. Alam naman natin na importante ang asin sa ating pang-araw-araw na buhay higit sa ating mga pagkain.

Nakakalungkot kasi talagang isipin na bagsak ngayon ang industriya ng asin gayung tayo ay isang archipelagic nation at dapat ay kabilang tayo sa mga pinakamalaking producer sa mundo, kundi man ay exporter, nitong napakahalagang produktong ito.

Isang malaking kabalintunaan o paradox talaga ito dahil tayo ay may malawak na mga baybaying dagat kaya nakakapagtakang 7% lamang ng national salt requirement natin o katiting lamang ang napo-produce nating asin. Habang ang 93% ng ating pangangailangan sa asin o 550,000 metric tons (MT) ay binibili pa natin sa ibang bansa.

Kaya naman tayo po ay masaya ngayon dahil binigyang prayoridad ng ating Pangulong Marcos na muling buhayin at palakasin ang industriya ng asin sa pamamagitan ng isinabatas na Republic Act (RA) No. 11985, o ang “Philippine Industry Salt Development Act.”

Ang inyo pong lingkod kasama sina CamSur Reps. Luis Miguel Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata gayundin si Bicol Saro Rep. Brian Raymund Yamsuan ay kabilang sa mga may-akda nitong bagong batas patungkol sa asin. Ano nga ba ang nangyari bakit namatay ang isang dating masiglang industriya?

Batay sa mga pag-aaral, ito ay dahil sa ratipikasyon ng General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) noong 1994 at sa pagsasabatas ng RA 8172 na mas kilala bilang Act for Salt Iodization Nationwide o ASIN Law. Dahil sa ratipikasyon ng GATT, bumuhos ang mga mas mura at imported na asin dito sa atin.

Habang ang ASIN Law ay nag-require naman sa mga local na mag-aasin na tiyaking may dagdag na iodine sa napoprodyus nilang asin para maresolba ang problema sa iodine deficiency sa bansa. Hindi kinaya ng mga local na mag-aasin ang pagbili ng mga makinarya at teknolohiya para sa salt iodization kaya marami sa kanila ang bumagsak at tuluyang tumiklop.

Malaki rin ang nabawas sa mga lugar na dating pagawaan ng asin dahil naging residential at industrial areas na habang ang ibang asinan ay naapektuhan ng climate change at pabagu-bagong klima na may epekto sa salt production.

Sa ilalim ng RA 11985, ang mga local government units (LGUs) ay may mandato ng magtayo ng kanilang sariling Salt Industry Development Task Forces (Salt Task Forces) na regular na magsasagawa ng survey sa mga existing salt farms at salt processing enterprises sa kanilang mga lokalidad.

Malinaw na nakasaad sa batas na sa pakikipag-ugnayan ng limang ahensya ng gobyerno, ang mga LGUs ang tutukoy sa mga nababagay na lugar para sa local salt production sa kanilang nasasakupan. Kabilang dito ang Department of Agriculture (DA) at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

Tatlong LGU organizations ang magkakaroon ng representasyon sa itatatag na multisectoral Philippine Salt Industry Development Council (Salt Council). Minamandato ng RA 11985 na ang konsehong ito ang may trabahong lumikha ng five-year masterplan para sa salt industry upang mapabilis ang modernisasyon at industriyalisasyon ng sector na ito.

Sa ilalim ng batas, tatlong miyembro ng itatayong Salt Council ay mga representante ng League of Provinces of the Philippines (LPP), League of Cities of the Philippines LCP, at League of Municipalities of the Philippines (LMP) na nagrerepresenta sa mga salt-producing areas.

Sa ilalim din ng bagong batas, magpapataw ng 9% ad valorem tax sa salt imports. Ang makokolekta rito ay awtomatikong ilalagay sa bagong Salt Industry Development and Competitiveness Enhancement Fund (SIDCEF) na ilalaan sa mga programang pangsuporta sa masterplan para sa industriya.

May dagdag ding insentibo sa mga mamuhuhunan sa mga salt farms development at salt processing facilities para mas mapataas ang salt production.

Kabilang dito, ang klasipikasyon ng Board of Investments (BOI) ng mga salt farm bilang preferred areas of investment sa ilalim ng Investment Priorities Plan (IPP) nito, at exemption sa import duties ng mga may-ari ng salt farm, salt processor at iba pang kaugnay na negosyo sa mga aangkating makina at kagamitan na gagamitin sa kanilang mga negosyo

Inaasahan na ang industriya ay magbibigay ng 100,000 trabaho lalo na sa mga kanayunan at magiging daan para makatipid ang bansa mula sa importasyon ng 550,000 metriko tonelada ng asin bawat taon o 93 porsiyento ng pangangailangan ng asin ng bansa.

Kung magiging globally competitive ang lokal na industriya ng asin, maaari nang makibahagi ang Pilipinas sa merkado ng salt export lalo na sa Asia. Ito ay tinatayang nasa 20,000,000 MT ang kabuuan na may $1.2 bilyong halaga.

Kitang-kita po natin ang laki ng potensyal ng industriya ng asin. Sa pamamagitan ng bagong batas, inaasahan nating matatapos na ang kalbaryo ng ating mga kababayang mag-aasin.

Ngayong Semana Santa, napakagandang isipin na isang mahalagang industriya ang muling sisigla. Panibagong buhay sa nalugmok na industriya, panibagong pag-asa sa ating lahat.