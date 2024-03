Arion Crosby pasisiglagin karting

Misyon ni Arion Crosby na mapanumbalik ang interes at popularidad ng karting sa bansa upang makatulong sa mga kabataan sa tamang disiplina at karakter habang nasa kalsada.

Ibinahagi Sabado ng 14-anyos na karte at nag-iisang anak ng dating national lady bodybuilder na si Gemmalyn Crosby, ang natutunan pagkaraang tanghaling International Karter of the Year.

“I started kart racing since I was 5, and it helps me lot how to be cautious and always careful. Not only that, it helps me how to manage my time studying and then training every weekends,” lahad ng batang Crosby, na nagdesisyong manirahan na sa ‘Pinas pagkapanatiling matagal sa America.

Ang titulo ng Grade 8 sa Brent International School student ang pangalawang sunod na taon para sa PH. Napanalunan ito noong 2022 ni Bianca Bustamante na kabilang na ngayon sa McClaren sa Ferrari Driving Academy.

“I really want to reach my ultimate goal to become a Formula 1 race driver,” hirit ni Crosby, na kabilang sa mga miyembro ng Resultado Racing at iniidolo ang British na si Lewis Hamilton, ang 7-time World Race Car Driver of the Year tulad ni Michael Schumacher.

Umaasa si Crosby na mas dadami ang mga pasilidad sa bansa upang mas makapagbigay ng tsansa sa mga kabataan na matutunan at makasali sa mga karting race nasikat sa bansa noong mga dekada 80 at 90.

Sinungkit niya ang KOTY sa pamamayagpag sa Junior 125 Class sa Macau Asia Karting Festival at sa Malaysia. Kapapanalo lang din niya sa 2024 Rotax Max Challenge Philippine Series 1-2.

Sasabak siya pa si Crosby sa Bangkok, sa asintang maging unang Pinoy na makarating sa Formula 1 sa hinaharap. (Lito Oredo)