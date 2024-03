Annabelle, Ruffa teary-eyed: Kai sobrang na-excite sa pa-birthday party ni Richard

Habang kakuwentuhan ko kahapon ang mag-inang Annabelle Rama, Ruffa Gutierrez ay parang naiiyak din ako sa pagka-touch, ha!

Pareho kasi silang nagkuwento sa akin tungkol sa 6th birthday party ni Kai Gutierrez, bunsong anak ni Richard Gutierrez.

Sa Bellevue Hotel sa Filinvest sa Alabang, Muntinlupa City ginanap noong Saturday ang Minecraft theme party ni Kai.

Sobrang touched kasi sina Tita Annabelle, Ruffa dahil pagpasok daw sa ballroom ng mag-aamang Richard, Zion, at Kai ay nanlaki ang mga mata ng huli dahil sa sobrang kasiyahan.

Naglulundag nga sa tuwa ang bata. Panay ang yakap at pakarga kay Richard dahil sa kasiyahan.

“‘Yung Minecraft theme party kasi, iyon ang gusto ni Kai. Kaya nga pagpasok nila sa ballroom, tuwang-tuwa si Kai,” tsika ni Ruffa.

Sabi naman ni Tita Annabelle, “Siyempre naiiyak ako. Nanlaki talaga mga mata ni Kai sa sobrang tuwa. Gustong-gusto niya ‘yung party niya. Ang saya-saya ng apo ko. Ang saya-saya ng lahat ng mga um-attend. Ang mga batang nagpunta, tig-7 toys yata ang naiuwi.”

After nga ng binyag ni Kai ay ngayon lang talaga nagkaroon ng big birthday party ang bata dahil nag-pandemic din.

“First ni Kai na big party ‘yon after ng binyag niya kaya sobrang happy siya. Lahat kami happy for Kai. Ang saya lang,” dagdag pa ni Ruffa.

Pati raw sa magici at animal shows ay sobrang saya ng bata.

“He was amazed at the animal show and magic show. Gustong-gusto ni Kai ang magician.

“Sarap ng food and Kai had the best birthday ever,” sey ni Ruffa.

Siyempre happy rin si Ruffa dahil tumulong din siya sa pag-o-organize ng party na iyon.

Kaloka nga lang si Tita Annabelle dahil sinumbatan na naman kami habang kausap namin siya kahapon.

“Sayang wala ka, sana nag-enjoy ka rin. Inuna mo kasi ang bakasyon,” sey niya.

Naku, habang ginagawa ko nga ang story na ito ay naiiyak din ako dahil nai-imagine ko na sobrang saya ni Kai, pati si Zion.

Ang lolo nga pala ni Kai na si Eddie Gutierrez ay sobrang happy rin for his apo. Panay nga yakap ni Tito Eddie kay Kai.

Siyempre ramdam ko rin ang happiness ni Richard na napasaya niya ang kanyang mga anak.

Nang ka-chat ko nga si Richard ay nangako ako na bibilhan sina Kai, Zion ng favorite chocolates nila sa Europe at sagot nga niya, “Thank you, Jun!”

‘Yun na!