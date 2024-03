Albie Casiño ‘di nagpaka-plastic kay Andi Eigenmann

Ang bongga ni Albie Casiño dahil sunod-sunod ang Vivamax movies niya, ha!

Mula nang i-manage siya ng Viva Artist Agency ay nakagawa na siya ng tatlong Vivamax movies.

Una na nga riyan ang ‘Salawahan’ na sinundan agad ng ‘Eks’ at ngayon nga ay ‘Kasalo’.

Sa naganap na grand media conference ng ‘Kasalo’ ay nilinaw ni Albie na isa pa rin siyang mainstream actor dahil napapanood pa rin siya sa mga mainstream projects gaya ng ‘Can’t Buy Me Love’, kung saan ay ginagampanan niya ang role bilang kuya ni Ling na character ni Belle Mariano.

Sa nasabing grand media conference nga ay natanong din siya kung bakit hindi siya nakiramay kina Andi Eigenmann nang mamatay ang nanay nito na si Jaclyn Jose?

Naging honest naman ang sagot ni Albie na bakit daw siya makikiramay kung hindi naman daw siya welcome.

At least hindi nagpaka-plastic si Albie sa sagot niya, ha!

Well hanggang ngayon nga ay mukhang hindi pa rin okay sina Albie at Andi, pero sana dumating din ang panahon na magkaayos sila.

Samantala, kasama ni Albie sa ‘Kasalo’ sina Vern Kaye, Mia Cruz, at Rash Flores at directed by HF Yambao.

Tungkol ito sa married guy and married girl na nagkilala at nagkasalo sa isang ride-sharing app at mapapanood na ito simula March 26 sa Vivamax.

Bonggels!