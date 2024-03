IDINEKLARA na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) simula ng summer season, ang panahon kung kailan dagsa ang mga bakasyonista, lalo na sa mga beach, para maibsan ang init ng tag-araw.

Pero kung naghahanap ka ng destinasyon na malayo sa magulo at mataong lugar, baka itong limang lugar sa Pilipinas na ang swak sa iyo.

Inirekomenda ni Philippine Tour Operators Association (PTOA) trustee Fe Abling Yu ang limang destinasyon para sa ligtas, tahimik at budget-friendly na bakasyon.

Una sa kanyang listahan ang Dumaguete.

Aniya, maraming mga airline na lumilipad patungong Dumaguete. Bukod sa maraming falls, maaari ring makapanood dito ng mga dolphin, whale shark, bisitahin ang Apo Island o lumangoy sa Siquijor.

Maipagmamalaki naman daw ng Isabela de Basilan sa Isabela City ang isa sa mga best beaches sa Pilipinas na Malamawi Beach. Puwede ring lumangoy ang mga turista sa Bulingan Falls, maglibot sa mangrove forest at subukan ang Sama at Tausug cuisine sa Marang-Marang Floating Cottages.

Samantala, marami rin aniyang tourist spot sa Marinduque kabilang na ang Boac Cathedral, Tres Reyes Marine Sanctuary at Paadjao Falls. Isa rin sa mga unique sa Marinduque na puwedeng maranasan ay buong taon silang mayroong mga paru-paro.

Inirekomenda rin niya ang Liloan sa Cebu City na may sangkatutak na fishing spot at magagandang tanawin.

Puwede rin aniyang pasyalan ang Morong, Bataan, na tatlo hanggang apat na oras lamang ang biyahe mula sa Maynila.

Marami rin itong malulupit na historical site, waterpark, beach resort at ang Pawikan Conservation Center.

(Issa Santiago)