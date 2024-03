2 bata sa pampanga suffocation ikinatsugi-PNP

UMAPELA ang pamilya ng dalawang menor de edad na natagpuang patay sa loob ng nakaparadang kotse sa Angeles City, Pampanga na laliman pa ng pulisya ang imbestigasyon sa insidente matapos lumitaw sa awtopsiya na ‘suffocation’ ang dahilan ng kanilang pagkasawi.

“Ang hinihiling lang po namin ay magkaroon ng linaw ang imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang bata at hindi ‘yung sasabihin nila na aksidente yun.Kahit sinong magulang, hindi matatanggap na pinabayaan nila ang mga bata kaya nangyari ‘yun,” giit ni Jocelyn Bula, lola ng mga biktima sa isang panayam.

Inamin din ng pamilya ng mga biktima na nasasaktan sila sa pangba-bash sa kanila sa social media dahil dapat din umano silang sisihin sa nangyari sa dalawang bata.

Anila, ang dapat sisihin ay ang drayber dahil sa kapabayaan nitong i-lock ang kotse pagkatapos nitong bumaba sa sasakyan.

Ayon naman pamilya ng may-ari ng sasakyan, walang may gusto sa nangyari pero nakahanda naman silang harapin anumang reklamo ng pamilya ng mga biktima.

Sa ngayon ay nagluluksa ang pamilya at kaanak ng magpinsang sina Marvin, 2, at Darrel, 3, dahil hindi umano nila matanggap ang pagkamatay ng mga bata.

Nakaburol ang labi ng dalawang bata sa isang eskinita sa Barangay Malabanias ng nasabing lungsod.

Base sa kuha ng CCTV ng Barangay Malabanias, pasado alas-nuebe nang umaga noong Biyernes nang makitang naglalaro ang dalawang bata malapit sa kotse na pag-aari ni Fermhan Pamintuan.

Bandang alas 9:20 nang posibleng nabuksan ng mga bata ang kotse nang gumawi sila sa bandang kanan ng sasakyan kung kailan sila huling nakitang buhay.

Makalipas ang isang oras, nakitang hinahanap ang dalawang bata ng kanilang mga kaanak pero hindi nila nakita ang mga ito sa loob ng kotse dahil tinted ang salamin nito.

Bandang ala 1:45 nang tanghali nang buksan ng may-ari ang kotse at tumambad sa kanya ang dalawang bata na kapwa wala ng buhay.

“Based doon sa CCTV na nakuha, naglalaro sila, nakapasok hanggang sa nadiscover na nung owner. Based doon sa report ng investigator on case nagreport si driver sa bantay bayan. Si bantay bayan nagreport sa office ng past 1 p.m. Tinted yung sasakyan so hindi sila kita doon sa loob. Asphyxia to suffocation ang lumabas po sa autopsy,” pahayag naman ni Police Maj. Vicky Tamayo, Officer-in-Charge ng Angeles City Police Office Station 4. (Edwin Balasa)