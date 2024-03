Pito lamang sa 116 state universities and colleges (SUC) ng bansa ang mayroong medical school.

Ayon kay House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan dapat ay madagdagan ang bilang ng mga SUC na nag-aalok ng medical courses sa gitna ng kakulangan ng mga doktor.

Ang mga SUC na mayroong Doctor of Medicine program ay ang Mariano Marcos State University, University of Northern Philippines, Cagayan State University, Bicol University, West Visayas State University, University of the Philippines at Min­danao State University.

“Congress must enable highly advanced SUCs, particularly those in the provinces, to put up their own medical schools where tuition fees are at least partly paid for by the state,” sabi ni Libanan.

“Very few Filipino families can afford to send their children to private medical schools that are very expensive. This is one of the reasons why we are not produ­cing enough doctors,” dagdag pa nito.

Isinusulong ni Liba­nan ang pagkakaroon ng College of Medicine sa Eastern Samar State University (ESSU). Ang ESSU ang ikalawang SUC na may pinakamaraming estudyante sa Eastern Visayas. (Billy Begas)